محمد عابد الجابری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد العابد الجابری علاوه بر فلسفه در اندیشه اسلامی نیز صاحبنطر بود.

الجابری در سال 1936 میلادی در مراکش متولد شد و دیروز در سن 74 سالگی در بیمارستانی در شهر دارالبیضای مغرب در گذشت.

الجابری در دهه 50 میلادی با استعمار فرانسه مبارزه کرد و و پیش از کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی به منظور پرداختن به فعالیتهای علمی و فکری برای مدت طولانی از رهبران معروف حزب اتحاد سوسیالیستی نیروهای ملی بود.

الجابری متخصص و کارشناس ادبیات عرب نیز بود. او را در زمره بزرگترین متفکران معاصر عرب به شمار می‌آورند. تمرکز الجابری بر روی عقل‌گرایی فلاسفه دوران میانه اسلامی از جمله بو علی سینا، ابن رشد و ابن خلدون است.

نقد الجابری بر کتاب "تهافت الفلاسفه" غزالی در داخل کشورمان نقدهایی را به دنبال داشت. دکتر دینانی در کتاب "درخشش ابن‌رشد در فلسفه اسلامی" به نقد الجابری بر کتاب غزالی پاسخ داده است.