11 هزار تماس تلفنی با خط مشاور بهزیستی قزوین برقرار شد

فاطمه پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی بهزیستی استان در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه با ارائه خدمات مشاوره تلفنی به تماس گیرندگان خط 148 و ارائه خدمات مشاوره حضوری به مراجعان مراکز بخش خصوصی و دولتی فعالیت می کند.

وی افزود: با در نظر گرفتن نیاز تماس گیرندگان و افراد مراجعه کننده مشاوره لازم برای آگاه سازی و بهبود اصلاح رفتارهای آسیب زا و پیشگیری از اسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی به فراد متقاضی داده می شود.

پزشکیان تصریح کرد: این مرکز در سال گذشته به 11 هزارو 51 نفر از تماس گیرندگان با خط تلفنی 148 و یک هزار و 391 نفر در بخش دولتی و نیز پنج هزارو 752 نفر دربخش خصوصی در زمینه های تربیتی، تحصیلی، خانوادگی، اعتیاد و اختلالات روانی، خدمات مشاوره و راهنکمایی لازم را ارائه کرده است.

وی گفت: در حال حاضر مراکز شهرستانهای قزوین، آبیک، البرز، بوئین زهرا و تاکستان از طریق خط تلفنی 148 قادرند به صدای مشاور متصل شوند که در اینده نزدیک با همکاری مخابرات این امکانات در روستاهای استان هم فراهم خواهد شد.