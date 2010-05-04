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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

سال گذشته؛

11 هزار تماس تلفنی با خط مشاور بهزیستی قزوین برقرار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان قزوین گفت: در سال گذشته مردم قزوین بیش از 11 هزار بار با خط تلفن 148 مشاوره بهزیستی تماس گرفتند.

فاطمه پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی بهزیستی استان در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه با ارائه خدمات مشاوره تلفنی به تماس گیرندگان خط 148 و ارائه خدمات مشاوره حضوری به مراجعان مراکز بخش خصوصی و دولتی فعالیت می کند.

وی افزود: با در نظر گرفتن نیاز تماس گیرندگان و افراد مراجعه کننده مشاوره لازم برای آگاه سازی و بهبود اصلاح رفتارهای آسیب زا و پیشگیری از اسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی به فراد متقاضی داده می شود.
 
پزشکیان تصریح کرد: این مرکز در سال گذشته به 11 هزارو 51 نفر از تماس گیرندگان با خط تلفنی 148 و یک هزار و 391 نفر در بخش دولتی و نیز پنج هزارو 752 نفر دربخش خصوصی در زمینه های تربیتی، تحصیلی، خانوادگی، اعتیاد و اختلالات روانی، خدمات مشاوره و راهنکمایی لازم را ارائه کرده است.
 
وی گفت: در حال حاضر مراکز شهرستانهای قزوین، آبیک، البرز، بوئین زهرا و تاکستان از طریق خط تلفنی 148 قادرند به صدای مشاور متصل شوند که در اینده نزدیک با همکاری مخابرات این امکانات در روستاهای استان هم فراهم خواهد شد.
کد مطلب 1076627

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