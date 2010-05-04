920 واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد خراسان جنوبی ساخته می شود

حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، از این تعداد ساخت و ساز 343 واحد به اتمام رسیده و 242 واحد آن نیز به اقشار کم درآمد واگذار شده است.

وی اظهار داشت: این در حالیست که مجموع واحدهای مسکونی واگذار شده به محرومین تا قبل از سال 1384 فقط 93 واحد بوده است.

به گفته وی امسال ساخت 130 واحد مسکن شهری برای اقشار کم درآمد در شهرستان بیرجند آغاز می شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این 260 واحد مسکن محرومین با اعتبار 49 میلیارد ریال با کمک انجمن خیرین مسکن ساز استان در دست ساخت است که تاکنون 55 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دائمی با بیان اینکه از این تعداد 200 واحد در شهرستان بیرجند است، گفت: کار شناسایی محرومین فاقد مسکن در استان انجام شده و واحدهای مزبور تا پایان مرداد ماه امسال تحویل واجدین شرایط می شود.