ائتلاف جهانی برای افزایش ایمنی سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که دولتهای مختلف در سراسر جهان به منظور محافظت از شبکه های رایانه ای کشورهایشان ارتشهایی از هکرها را گرد هم می آورند، ایده گرد هم آوردن مقامات رسمی این دولتها به منظور بحث و بررسی تهدیدهایی مانند تبهکاری های سایبری کمی دشوار خواهد بود.

از این رو ایده ای که در پس برگزاری اجلاس بین المللی ایمنی که در هفته جاری در دالاس برگزار می شود نیز گرد هم آوردن مقامات دولتی و بخشهای اجرایی صنایع است تا با گفتگوهای غیر رسمی زمینه ای مشترک برای رفع بحران حملات و جرائم سایبری پیدا شود.

اجلاس جهانی ایمنی سایبری که توسط موسسه EastWest پایه گذاری شده است با دیگر کنفرانسهای ایمنی که در جهان برگزار می شوند تفاوتهایی دارد. مقامات رسمی از کشورهای آمریکا، اروپا، کانادا، ژاپن، هند و چین در کنار هیئتهای مدیره شرکتهای رایانه ای مانند "دل"، مایکروسافت و Huawei در این اجلاس حضور خواهند داشت.

مذاکرات انجام گرفته در این اجلاس با بالا گرفتن اختلافات میان کشورهای مختلف و خسارات شدیدی که کشورها می توانند در نتیجه حملات سایبری به یکدیگر وارد آورند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در عین حال با افزایش تعداد رایانه هایی که به اینترنت اتصال دارند در حدود یک بیلیون رایانه، استفاده از این تجهیزات در موارد حساس تر و پر خطرتری از قبیل بانکداری و یا کنترل از راه دور تجهیزات و تاسیسات حیاتی نیز افزایش پیدا کرده است.

حملات اخیر به شرکت گوگل که در نتیجه آن این شرکت فعالیتهای خود را در چین متوقف کرد و همچنین نفوذ هکرها به شبکه برق آمریکا یکی از نتایج تهدیدهای سایبری بوده که خسارتهایی را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش AP، اجلاس جهانی ایمنی سایبری که از روز دوشنبه آغاز شده و در روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید نسبت به دیگر کنفرانسهای ایمنی در جهان کوچکتر بوده و با وجود اینکه انتظار می رفت بیش از 400 مقام رسمی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای رایانه ای از 30 کشور جهان در آن حضور داشته باشند همزمانی این اجلاس با کنفرانس "بلک هت" در لاس وگاس از تعداد شرکت کنندگان در آن کاسته است.