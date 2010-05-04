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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

طی سال گذشته؛

37 درصد تسهیلات بانکی گلستان را بانک ملی پرداخت کرده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداره امور شعب بانک ملی گلستان گفت: 37 درصد از تسهیلات و وامهای پرداختی در بخشهای مختلف به متقاضیان استان در سال گذشته از سوی این بانک پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با امام جمعه گرگان گفت: پرداخت این تسهیلات نشان می دهد که تحریمهای غرب علیه این بانک ناکام مانده است.

وی اظهار داشت: این بانک به عنوان بانک دولتی و برخاسته از مردم توانمند تر از گذشته در خدمت مردم و دولت است.
 
امام جمعه گرگان نیز گفت: بانکها نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارند و باید مراقبت کنند تا در مسیر تخصیص پول، انحراف ایجاد نشود.
 
آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: مسئولیت بانکها خطیر و حساس است و زیرا اگر جریان صحیح نقدینگی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلاتی ایجاد می شود.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: تورم از جمله مسائلی است که اگر جریان صحیح نقدینگی نباشد، بودجود می آید.
کد مطلب 1076637

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