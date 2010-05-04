37 درصد تسهیلات بانکی گلستان را بانک ملی پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمان تقوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با امام جمعه گرگان گفت: پرداخت این تسهیلات نشان می دهد که تحریمهای غرب علیه این بانک ناکام مانده است.

وی اظهار داشت: این بانک به عنوان بانک دولتی و برخاسته از مردم توانمند تر از گذشته در خدمت مردم و دولت است.

امام جمعه گرگان نیز گفت: بانکها نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارند و باید مراقبت کنند تا در مسیر تخصیص پول، انحراف ایجاد نشود.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: مسئولیت بانکها خطیر و حساس است و زیرا اگر جریان صحیح نقدینگی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلاتی ایجاد می شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: تورم از جمله مسائلی است که اگر جریان صحیح نقدینگی نباشد، بودجود می آید.