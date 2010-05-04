برداشت غلات از 80 هزار هکتار اراضی کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در خراسان جنوبی 39 هزار و 68 هکتار زیر کشت گندم آبی و 20 هزار و 200 هکتار گندم دیم و 19 هزار و 77 هکتار زیر کشت جو آبی و دو هزار 345 هکتار زیر کشت جو دیم است.
وی میانگین تولید گندم آبی استان را در سالجاری دو هزار و 100 کیلو گرم و گندم دیم را 350 کیلو گرم در هکتار اعلام کرد و بیان داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از 89 هزار تن گندم و 43 هزار تن جو در استان برداشت شود.
وی اظهار داشت: برداشت غلات با نظارت ناظرین برداشت و با بکارگیری 84 دستگاه کمباین و 210 دستگاه دروگر در حال انجام است.
هادربادی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان گندم و جو و با هدف افزایش تولید در سالجاری علاوه بر ارائه مشورتهای فنی و آمکوزش های لازم حدود 840 تن بذر اصلاح شده گندم و 342 تن بذر اصلاح شده جو در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات بانکی تحت عنوان تسهیلات سرمایه در گردش جهت اجرای عملیات کاشت، داشت، و برداشت و خریده نهاده های کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به تلاش تمامی دست اندر کاران در جهت کیفیت، کمییت و افزایش درآمد کشاورزان در استان، تصریح کرد: 10 شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی به عنوان پیمانکار پروژه های ایجاد مزارع آرمانی گندم و جو و همچنین اجرای پروژه کشاورزی حفاظتی در مزارع گندم در استان مشغول به فعالیت هستند.
به گفته وی ارزش اقتصادی غلات تولیدی در سالجاری به حدود 593 میلیارد ریال می رسد.
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