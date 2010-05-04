وقتی بازدید مسئولان گره گشاست/ شهروندان از نوع فعالیت برخی اداره ها آگاهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بی شک یکی از دلایل حضور مسئول رده بالای شهری در اداره، نهاد و یا سازمان، دیدن مشکلات و حس آنها از نزدیک است.

بیان مشکلات و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها، چهارچوب محکمی را بنا می کند تا با تکیه برآن راه های پیشرفت کاری طوری تعیینشود که خدمات دهی به مراجعین به شکل کارآمد و موثرتری صورت گیرد.

کرج به عنوان یکی از کلانشهر های مطرح کشور بنا به دلایل عدیده ای با مسائل و مشکلات بزرگی رو به رو است که بیشتر آنها باری است که نزدیکی به پایتخت بر دوشش نهاده است.

اداره هر شهرستان به‌عهده یک نفر مأمور بلند پایۀ کشوری است که فرماندار نام دارد. فرماندار که زیرنظر استاندار، انجام وظیفه می‌کند، مثل استاندار دارای مقام سیاسی و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت مرکزی است.

بنابراین، این شخصیت قانونی کشور بنا به داشتن ارتباط با مسئولان کشوری، نقش بسیار مهم و کلیدی در رساندن آنچه به عنوان مشکل مانع پیشرفت امور شهری است، دارد.

بازدید فرماندار از اداره کل امور مالیاتی کرج

حضور فرماندار کلانشهر کرج، صبح سه شنبه در اداره کل امور مالیاتی نیز برای لمس مسائل، مشکلات و شنیدن مجموعه ای از خواسته های این اداره کل بود که با همراهی معاون برنامه ریزی اداری مالی فرماندار صورت گرفت.

گرچه این بازدید در مدت زمان کوتاهی انجام گیرد باز هم امیدی برای مسئولان ادارات است و امیدی است برای حل آنچه مشکل نامیده می شود.

به گفته مدیرکل اداره امور مالیاتی کرج، این بازدید با هدف اجرایی کردن طرح توسعه فضای اداری انجام شد ضمن آنکه در این بازدید فرماندار از وضعیت کنونی اداره، چگونگی رسیدگی به پرونده های وردی آگاه شد.

علی نصرتی در حاشیه این بازدید افزود: حجم کار یدر این اداره به نحوی است که نیاز به گسترش فضای اداری در آن محسوس است.

وی حضور مسئولان ارشد شهری در رفع مشکلات را موثر دانست و این مهم را گامی مهم و تاثیر گذار برای ادارات کرج عنوان کرد.

عدم آگاهی شهروندان از چگونگی فعالیتهای اداره کل امور مالیاتی کرج

استنباط بسیاری از شهروندان از اداره امور مالیاتی تنها پرداختن مالیات است در صورتی که این اداره کل در حیطه های مختلف وظائف متعددی دارد.

شناسای منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور، برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب بمنظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی از جمله وظایف اداره کل تمور مالیاتی است از دیگر وظایف این نهادرسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی انجام امور مربوط برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی و پیمانی بر اساس احکام صادره توسط مراجع ذیصلاح و همچنین ارائه سایر پرداختیها از جمله پاداش، پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله شرح وظایف این سازمان در حد وسیع است.

با وجود حساس بودن مسئولیتهای این نهاد بیشتر مسئولان از ارائه گزارش عملکرد آن به صورت جزئی اجتناب می کنند که این خود در بی اطلاعی شهروندان ازچگونگی برنامه های این ارگان موثر است.

به هر روی انجام بازدید مسئولان استانی و محلی از ادارات و قرار گرفتن در جریان روند کار و مشکلات مردم و ادارات گام مثبتی است که چندی است در کرج آغاز شده است و امید می رود که استمرار داشته باشد.