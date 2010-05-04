۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

با موافقت و تایید مشحون/

اعضای سازمان تیم‏های ملی بسکتبال معرفی شدند

فدراسیون بسکتبال به منظور ساماندهی هر چه بیشتر این رشته به خصوص در بخش ملی، هفت نفر را به عنوان اعضای سازمان تیم‎های ملی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاشانی، عنایت الله آتشی، محمدرضا نوری، سعید فتحی، عباس آقاکوچکی، محسن صادق‎زاده و علی توفیق نفراتی هستند که از این پس به عنوان اعضای سازمان تیم‎های ملی در فدراسیون بسکتبال فعالیت خواهند داشت. این افراد بنا به پشنهاد محمدرضا مشحون، رئیس سازمان تیم‏های ملی و موافقت محمود مشحون، رئیس فدراسیون به عنوان اعضای سازمان تیم‌های ملی بسکتبال منصوب شدند.

اعضای سازمان تیم‎های ملی بسکتبال در زمینه‏های نظارت بر مسابقات، اعزام به استان‎ها، نظارت بر بازی‏ها و امور مربوط به تیم‌های ملی در رده‎های مختلف در تعامل کامل با رئیس این سازمان فعالیت خواهند داشت.

