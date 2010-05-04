به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاشانی، عنایت الله آتشی، محمدرضا نوری، سعید فتحی، عباس آقاکوچکی، محسن صادقزاده و علی توفیق نفراتی هستند که از این پس به عنوان اعضای سازمان تیمهای ملی در فدراسیون بسکتبال فعالیت خواهند داشت. این افراد بنا به پشنهاد محمدرضا مشحون، رئیس سازمان تیمهای ملی و موافقت محمود مشحون، رئیس فدراسیون به عنوان اعضای سازمان تیمهای ملی بسکتبال منصوب شدند.
اعضای سازمان تیمهای ملی بسکتبال در زمینههای نظارت بر مسابقات، اعزام به استانها، نظارت بر بازیها و امور مربوط به تیمهای ملی در ردههای مختلف در تعامل کامل با رئیس این سازمان فعالیت خواهند داشت.
