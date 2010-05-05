تصویربرداری "بادبادک" شروع شد

علمینیا دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بادبادک" از سهشنبه در شهرک چشمه آغاز شده است. این روزها سکانسهای خارجی فیلم تصویربرداری میشود. تدوین همزمان "بادبادک" نیز توسط سمانه ابراهیمی انجام میشود.
وی ادامه داد: این فیلم تلویزیونی مفهومی انسانی را دنبال میکند وروایت مردی است که با پسر بادبادک فروشی روبرو میشود که سارقی در حال دزدیدن پولهای اوست ... .
بازیگران این فیلم نگین ابراهیمی، امیر حسین برهچی، جواد علمینیا، مرجان کریمی، مهدی رضازاده، سامان تاجی و امیر آقامیرزاده هستند.
عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تصویربرداری: هادی شیری، صدابردار: ابوالفضل روئین تن، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: سولماز منزوی، منشی صحنه: نجمه جودکی، مدیر تولید: جلال مظلومی، طراح صحنه و لباس: نگار محمدی، طراح گریم: احمدرضا شیرین، مدیر روابط عمومی: جواد مهمانی، مدیر تدارکات: سید علیرضا عزیزی ، مشاور کارگردان وتهیهکننده: مهدی علمینیا.
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