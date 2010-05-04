به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در جدیدترین برنامه "نور، صدا، دوربین، خنده" که دوشنبه 13 اردیبهشت در تالار سوره برگزار شد، آرش خوشخو به عنوان منتقد و هادی مقدم دوست یکی از فیلمنامه نویسان "بی پولی" درباره ویژگی‌های این فیلم به گفت و گو پرداختند.

بنابراین گزارش، پس از نمایش کامل فیلم، آرش خوشخو با اشاره به فشار روانی وانتظاری که از سوی مخاطبان بر نویسنده و کارگردان این اثر به واسطه فیلم جنجالی "بوتیک" وجود داشت، گفت: فیلم‌هایی هستند که از سطح خوب و بد می‌گذرند و معرف روح زمانه خودشان هستند. من با اینکه "بی پولی" را بر بوتیک ترجیح می‌دهم ولی به هر حال نمی‌شود، جایگاه "بوتیک" را نادیده گرفت، چرا که بوتیک به همراه "نفس عمیق" و "درباره الی"، اضلاع یک مثلث هستند که جامعه ایرانی متوسط و پایین‌تر از متوسط دهه 80 ایران را برای ما معنی می‌کند.

وی در همین باره افزود: بی پولی هم همین وضعیت را دارد و به تعبیر کیومرث پوراحمد که می‌گفت فیلم‌های اواخر دهه شصت دفترچه بسیج شناسی ندارند (همان دفترچه‌ای که در آن دوران مشخصات خواروبار و هزینه‌های کالا و خدمات در آن درج می‌شد)، من می‌گویم بی پولی دفترچه بسیج شناسی دارد، یعنی مولفه‌های دوران خود را برای ما معنی می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، هادی مقدم دوست، درباره موقعیت‌های این فیلم عنوان کرد: در بی‌پولی زوج فقط بی پول هستند در حالیکه طبقه‌ای کم و بیش تحصیل کرده‌اند، دارایی، امکانات، اعتماد به نفس و اعتباری دارند، شخصیت اول بی‌پول یا فقیری نیست که فقرش برملا شده باشد، یا مهارتی نداشته باشد. در واقع این فیلم نمایش جنس بی پولی آدم‌هایی است که دارایی‌های گوناگونی دارند، اما گاهی اوقات در یک مقطع فقط پول ندارد.

مقدم دوست ادامه داد: این آدم‌ها از طبقه قبلی خود ارتقا پیدا کرده‌اند و لحظه ورودشان به طبقه جدیدتری است و اصلا دوست ندارند به طبقه قبلی خودبازگردند. به معنی کامل‌تر اینها، در مسیری قرار گرفته‌اند که نگاه مادی و ارزش گذاری به این نگاه توسعه پیدا کرده و حالا دیگر بازگشت به وضعیت قبلی برایشان بسیار دلخراش است. بنابراین، به ظاهر سازی و پنهان کردن بی پولی خود می‌پردازند.

"نور، صدا، دوربین، خنده" به صورت ماهانه به نقد و بررسی و ویژگی‌های طنز در آثار سینمایی ایرانی و خارجی اختصاص دارد که در دور جدید آن، فیلم مورد بحث به صورت کامل نمایش داده می‌شود.









