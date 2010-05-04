سه مدال نقره و برنز حاصل کار قایقرانان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات قایقرانی اسلالوم (آب‌های خروشان) قهرمانی آسیا در چین قایقرانان کشورمان در فینال رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفتند که در قایق کانوی 2 نفره انفرادی امیر فتاح پور و بردیا مهرجو در رقابت با حریفان آسیایی چون ازبکستان، ژاپن، چین و چین تایپه با زمان 140 ثانیه و 78 صدم ثانیه در مکان سوم ایستاده و دومین مدال برنز ایران را در پیکارهای چین از آن خود کردند.

در کانوی دونفره نیز تیم ایران بعد از چین مدال نقره را از آن خود کرد. ازبکستان در این قایق سوم شد.

پیش از این تیم ایران در قایق کانوی یک نفره تیمی با ترکیب بردیا مهرجو، مهدی نظری و همایون محمدپور بعد از قایقرانان چین و چین تایپه در مکان سوم ایستاده و مدال برنز را از آن خود کرده بود.

بدین ترتیب تیم ملی اسلالوم مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر "ژیاژین " چین با کسب یک مدال نقره و دو برنز به کار خود پایان داد. این تیم چهارشنبه راهی تهران می شود.