زنجان رتبه دهم تصادفات فوتی جاده ای را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن بیگی ظهر سه شنبه در زنجان افزود: با توجه به وجود 215 کیلومتر بزرگراه در استان زنجان وضعیت ایمنی جاده های این استان از وضعیت مناسبی در سطح کشور برخوردار است و معایبی هم که مشاهده شده پیگیری و نسبت به ترمیم و رفع این معایب اقدام خواهد شد .

سردار بیگی افزود: پلیس راه استان و با تلاش گسترده همه دستگاهای مرتبط و همکاری خوب مردمی در کلیه محورهای مواصلاتی استان صورت گرفته وضعیت مطلوب بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن استان زنجان در مسیر سفرهای نوروزی و بارش باران و کولاک و برف گیر بودن و وضعیت خاص جوی این استان تمهیدات خاصی در جهت کاهش تصادفات انجام گرفت که در این رابطه با استانداری، حوزه فرماندهی و اداره راه هماهنگی لازم صورت گرفت و پیگیری لازم صورت می گیرید که از طریق مرکز و حوزه سازمان راهداری نسبت به این موضوع تمهیدات ویژه ای به خصوص برای ایام پرتردد انجام گیرد.

رئیس پلیس راه ناجا ادامه داد: برای کاهش تصادفات حوادث جاده ای برنامه ریزی های ویژه و فوق العاده ای انجام گرفته است که در سال 89 یکی از برنامه ها در حوزه جاده این است که با همکاری سازمان راهداری محورهای پرترافیک استان زنجان به دوربین های کنترل سرعت و تبت تخلفات مجهز شوند و اظهار امیدواری کرد: با تجهیز واحدهای پلیس راه، اعمال قانون، کنترل مضاعف به صورت محسوس و غیرمحسوس، ایجاد فرهنگ سازی و آگاهی بیشتر مردم حوادث کنترل شود.

سردار بیگی خاطرنشان کرد: جاده میدان مسابقه نیست بلکه مکانی است برای سفر و برای آرامش و رفاه خانواده ها و تلاش بیشتر در جهت ایجاد فرهنگ ترافیکی و رانندگی، رعایت مقررات راهنمایی در طول سفرهای بین شهری، توجه به نکات در طول سفر از اقدامات موثر در کاهش تصادفات است .

وی گفت: در حوادث رانندگی سه عامل مهم انسانی، راه و وسیله نقلیه تاثیرگذار است و در کشور ما نزدیک به 50 درصد عامل انسانی در کاهش تصادفات نقش داشته است .

رئیس پلیس راه کشور اظهار امیدواری کرد: امسال با همت و کار مضاعف در همه حوزه ها با کاهش چشمگیر حوادث برخوردار باشیم افزود: با توجه رانندگان به قوانین و مقررات و تلاش پلیس، تخلفات رانندگی به گونه ای ریشه کن شود که به صورت فرهنگ عمومی در آید .

سردار بیگی تاکید کرد: با تخلفات و متخلفان با جدیت و شدت برخورد خواهد شد چرا که بیش از 15 درصد رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند و درصد خیلی کم از رانندگان متخلف با حرکت ناهنجار خود باعث به خطر افتادن جان خود و دیگران می شوند که نسبت به اعمال قانون و برخورد توقیف وسیله نقلیه حادثه ساز اقدام و از تجهیزات کمک می گیریم تا به صورت شبانه روزی و لحظه ای و به صورت دقیق کنترل داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با رعایت مقررات توسط رانندگان و استفاده از تجهیزات در جاده ها و تجهیز پاسگاههای پلیس راه به دوربین و رفع معایب راه و نصب جی پی اس بر روی وسایل نقلیه عمومی با کاهش حوادث جاده ای مواجه خواهیم بود .