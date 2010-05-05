حضور سینایی در یک گروه موسیقی/ سینایی آکاردئون می نوازد

کیوان میرهادی رهبر ارکستر "کامه راتا" با اعلام این خبر در باره چگونگی همکاری این کارگردان سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت : قطعه‌ای برای دونوازی گیتار و آکاردئون نوشته‌ام و برای اجرای این قطعه دنبال نوازنده خوب آکاردئون می‌گشتم تا اینکه یکی از دوستانم آقای سینایی که تحصیلکرده موسیقی است را معرفی کرد و پس از انجام صحبتهای اولیه پذیرفت که آکاردئون این قطعه را بنوازد. برهمین اساس پارتیتورها برای ایشان فرستاده شد و پس از مطالعه پارتیتورها تمرین دو نوازی گیتار و آکاردئون آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: قرار است پس از ضبط این قطعه در شهریورماه اجرای زنده در تالار رودکی داشته باشیم همچنین پیش‌بینی شده که در این اجرا قطعاتی چون کنسرتو ویولن باخ، کنسرتو فلوت "شب" اثر ویوالدی نیز اجرا شود.

رهبر ارکستر"کامه راتا" در پایان صحبتهای خود از اجرای کنسرت در دومین جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" خبر داد و گفت: سوم خردادماه به عنوان یکی از گروههای شرکت کننده در جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" با دبیری علیرضا مشایخی و خانم قوام صدری اجرای برنامه داریم. در این کنسرت قطعه‌ای از ساخته‌های خودم با عنوان "فانتزی تنبور" برای دف و سازهای زهی اجرا می‌شود.

خسرو سینایی مستند ساز و کارگردان سرشناس سینمای ایران فیلمهای سینمایی "عروس آتش"، "گفتگو با سایه"، "یار در خانه"، "کوچه پاییز"، "در کوچه‌های عشق"، "مرثیه گمشده"، "هیولای درون" و "زنده باد..." را در کارنامه دارد.

"مثل یک قصه" آخرین فیلم این کارگردان که در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر روی پرده رفت و موضوعی درباره جنگ دارد هنوز اکران عمومی نشده است.