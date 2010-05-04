نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم دهقان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و خانه مطبوعات مازندران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با حضور 60 نشریه فعال، سرپرستان روزنامه ها و هفته نامه های سراسری و نمایندگان خبرگزاری ها در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار خواهد شد.

مدیر نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران با اشاره به اینکه ارائه توانمندی های رسانه های استان از اهداف اساسی برگزاری این نمایشگاه است، تصریح کرد: شناساندن بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی و مردم با فعالین رسانه و آشنایی نزدیک با کارکرد مطبوعات هدف اصلی برگزاری نمایشگاه است.

دهقان با بیان اینکه مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای استان 23 اردیبهشت ماه با حضور مسئولین ارشد استانی، مدیران دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه برگزار می شود، یادآور شد: در حاشیه این نمایشگاه، فعالین رسانه ای استان با مدیران کل، معاونین و کارشناسان اداره کل ارشاد مازندران نشست صمیمی خواهند داشت.

وی با اعلام این مهم که اصحاب رسانه و غرفه داران در نمایشگاه، روز جمعه 24 اردیبهشت در نمازجمعه ساری شرکت خواهند کرد، گفت: مجمع عمومی خانه مطبوعات مازندران جهت انتخاب بازرس در روز 25 اردیبهشت ماه در خلال نمایشگاه برگزار می شود.

این مسئول رسانه ای از برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ فرهنگی در روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: غرفه های برتر این نمایشگاه با اهداء جوایزی تجلیل خواهند شد.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش از اعزام حدود 50 خبرنگار فعال استان روز 20 اردیبهشت ماه به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و تصریح کرد: جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان همزمان با آیین گرامیداشت روز خبرنگار (17 مرداد ماه) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار خواهد شد.

وی از شناسایی 257 فعال رسانه ای استان که در خانه مطبوعات مازندران دارای پرونده کامل مطبوعاتی هستند خبر داد و گفت: 250 کارت جدید خانه مطبوعات برای فعالان رسانه ای استان صادر می شود.

رئیس خانه مطبوعات مازندران در ادامه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه پنج، 10 ، 20 و 50 میلیون ریالی به خبرنگاران، فعالان رسانه ای و مدیران مسئول برخی نشریات استان با مساعدت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در سال گذشته خبر داد و افزود: اعطای تسهیلات قرض الحسنه و رفاهی به اصحاب رسانه استان در سال جاری تداوم خواهد یافت.

دهقان به اعزام تعدادی از فعالان رسانه ای استان به همراه اعضای شورای فرهنگ عمومی مازندران به شهر مقدس قم جهت دیدار با آیات عظام جوادی آملی و سید جعفر کریمی اشاره کرد و افزود: همزمان با بیست و یکمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، 40 خبرنگار و فعال رسانه ای استان به بارگاه ملکوتی امام خمینی (ره) و شرکت در مراسم سالگرد آن امام فرزانه حضور خواهند یافت.

وی خواستار حضور فعالانه اصحاب رسانه، نمایندگان نشریات و خبرگزاری های فعال مازندران در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان شد.

94 روزنامه، هفته نامه، سرپرستی نشریات کثیرالانتشار و نمایندگان خبرگزاری و سایت خبری تحلیلی در مازندران فعالیت دارند.