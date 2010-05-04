افزایش 3 برابری بودجه فرودگاه امام / انجام 200 پرواز در روز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدیمی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه الفبای صنعت هوانوردی فرودگاه است، گفت: تاکنون بیش از 70 درصد قولها در خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) عملی شده است.

مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره به 3 نوع برنامه کوتاه، میان و بلند مدت، اظهار داشت: تاکنون تمام برنامه های کوتاه مدت و میان مدت فرودگاهی به بهره برداری رسیده است.

قدیمی در ادامه با اشاره به وجود 50 تا 60 پرواز روزانه در سال 87، اعلام کرد: به رغم تمام فشارهای دنیا که بر علیه این فرودگاه انجام می شد این آمار در حال حاضر به 200 پرواز در روز رسیده است.

وی از استفاده 417 هزار مسافر از فرودگاه امام خمینی در نوروز امسال خبر داد و اعلام کرد: در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد مسافران فرودگاه 41 درصد افزایش داشته است ضمن اینکه در همین مدت نیز شاهد رشد 28 درصدی پروازها بوده ایم.

قدیمی از ذخیره 12 میلیون لیتری سوخت هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و اعلام کرد: در ایام نوروز برخی روزها مقدار فروش ما به بیش از 2500 لیتر می رسید.

این مقام مسئول فرودگاه امام خمینی (ره) از افزایش 20 پارکینگ هواپیما در سال 88 خبر داد و گفت: در حال حاضر 41 پارکینگ هواپیما در فرودگاه امام (ره) وجود دارد.

وی در خصوص درآمد گمرک فرودگاه در سال 87 نسبت به 88 اعلام کرد: میزان درآمد این فرودگاه نسبت به سال گذشته 246 درصد رشد داشته است.

قدیمی تصریح کرد: در سالهای گذشته به دلایلی انبارهای گمرک فرودگاه پلمپ شده بود و علیرغم اینکه هدف از حمل و نقل بار هوایی ایمن بودن آن است، هیچ کدام از این دو اتفاق نمی افتاد.

مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه در طول سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای ریشه کن کردن قاچاق در این فرودگاه انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر با حضور 41 ارگان و سازمان در این فرودگاه و بخشهای مختلف در امر کاربرد امروز شاهد صادرات یک روزه از فرودگاه امام هستیم.

قدیمی در خصوص ترمینال های فعلی فرودگاه اظهار داشت: ترمینال موجود وسعتی در حدود 3 هزار متر مربع دارد که به 12 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به وقوع آتشفشان در کشور ایسلند، اعلام کرد: در جریان این آتشفشان ارتباط فرودگاه امام (ره) با 12 فرودگاه در کشورهای اروپایی قطع و در حدود 100 پرواز نیز کنسل شده بود.

این مقام مسئول فرودگاهی در خصوص بودجه این فرودگاه، اظهار داشت: اعتبار تخصیص یافته برای سال 89 در حدود 300 میلیارد تومان است در حالی که در سالهای 87 و 88 این رقم به ترتیب 90 و 100 میلیارد تومان بوده است. وی ابراز امیدواری کرد در طول سالجاری هیچ مشکلی از نظر مالی برای این فرودگاه به وجود نیاید.