دلایل محرومیت برخی ناشران / نمایشگاه مکان فرهنگی است نه سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز صبح امروز در نشست خبری نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سئوالی درباره عدم انطباق فهرست اعلام شده از تعداد کشورهای حاضر و ناشران شرکت‌کننده از آنها با واقعیت و نیز حذف ناشران کویت و عربستان از حضور در نمایشگاه گفت: قطعاً کتاب‌های ناشرانی که از کشورهای مختلف به نمایشگاه آمده‌اند، عرضه خواهد شد. درباره عربستان هم چون آنها رفتار نامناسبی با ناشران ایرانی در نمایشگاه‌هایشان می‌کنند، ما هم خیلی راغب نیستیم غرفه‌های زیادی به آنها بدهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزینشی بودن افراد حاضر در نشست‌های سراهای اهل قلم نمایشگاه هم افزود: برنامه‌های این سراها با توجه به اعلام علاقه‌ای است که از طرف افراد صورت می‌گیرد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران درباره ممنوعیت حضور تعدادی از ناشران هم گفت: نه فقط در چند دوره اخیر بلکه در 22 دوره گذشته تعدادی از ناشران مجاز به شرکت در نمایشگاه نبوده‌اند . این اضافه بر کسانی است که شرایط عادی حضور را نداشته‌اند چرا که تعداد آثار منتشرشده بعضی از ناشران در حد و اندازه‌ای نیست که در نمایشگاه حاضر شوند.

پرویز در توضیح بیشتر این مسئله گفت: ما طبق ضوابطی که در کمیته انظباطی ناشران حاضر در نمایشگاه تدوین شده، برای بعضی تخلفات جریمه ممانعت از حضور در دوره بعد قائل شده‌ایم. البته در خیلی از دوره‌ها قبل از مسئولیت ما این مسائل مورد توجه نبود اما سال گذشته به دوستان ابلاغ شد که به طور جدی موضوع را زیر نظر بگیرند و به همین خاطر بعضی افراد از حضور در نمایشگاه محروم شدند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد از رسانه‌ها خواست تا از محرومیت‌ این قبیل ناشران استقبال کنند و با ارائه مثالی گفت: در یکی از دوره‌های نمایشگاه کتاب تهران در محل غرفه یک از ناشران متصدیان غرفه مشروب خورده بودند و یکسری رفتارهای ناشایست از خودشان بروز داده بودند. آخر مگر غرفه ناشر محل مشروب خوردن است؟ خوب! طبیعی است که ما به این ناشر اجازه حضور در دوره بعد را نمی‌دهیم.

وی اضافه کرد: من دلگیر و ناراحتم از نوع رفتارهای ناشری که در دوره‌های گذشته تخلفات متعدد انجام داده و امروز طلبکار ما است که مثلاً چرا به من غرفه نداده‌اند و آنقدر جسارت دارد که نه تنها با من مکاتبه می‌کند بلکه از دست من به بعضی افراد دیگر هم شکایت می‌کنند. البته ما از این مسائل واهمه‌ای نداریم.

رئیس بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره نحوه تامین امنیت این دوره با توجه به فضای موجود در کشور با بیان اینکه "تامین امنیت نمایشگاه بر عهده نهادهای انتظامی و امنیتی است" گفت: خوشبختانه این نیروها در سال‌هایی که بنده مسئولیت داشته‌ام، همکاری خوبی با نمایشگاه داشته‌اند و در عین رعایت شئون فرهنگی آن به سرعت جلو وقوع خیلی از مسائل خلاف را گرفته‌اند و دو سال پیش یک مورد قصد خرابکاری بود که در نطفه خفه شد.

پرویز با بیان اینکه "سال گذشته نقاط حساس مصلی زیر پوشش دوربین ها بود" از پوشش کامل امنیتی نمایشگاه توسط دوربین‌ها در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: مصلی امسال به طور کامل زیر پوشش دوربین است و این به خاطر ممانعت از هر گونه اتفاقی است. فضای بیرونی نمایشگاه را به طور کامل مجهز به دوربین کرده‌ایم و کل فضا به صورت محسوس و نامحسوس کنترل می‌شود و امیدوارم با همکاری خوبی که با نهادهای انتطامی و امنیتی داریم، مشکلی از این بابت پیش نیاید.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره نحوه تامین امنیت نمایشگاه به هنگام حضور احتمالی برخی چهره‌های سیاسی در آن با توجه به مسائل رخ داده در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته گفت: نمایشگاه یک محل فرهنگی است و بهره‌برداری سیاسی از آن معنا ندارد. نمایشگاه کتاب هم با نمایشگاه مطبوعات فرق دارد و آدم‌هایی که در مطبوعات فعالیت می‌کنند، علی‌الخصوص در کشوری که خلاء فعالیت حزبی وجود دارد، از مطبوعات به عنوان تریبون احزابشان استفاده می‌کنند و به همین خاطر آن مسائل هم پیش می‌آید.

وی به تجربه سال گذشته در برگزاری نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: ما پارسال در آستانه برگزاری انتخابات بودیم و کاندیداها به نمایشگاه آمدند و شاید چند نفری هم به دنبالشان راه می‌افتادند اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. یکی از کاندیداهای محترم هم که در جایی حضور پیدا کرده بود، ظاهراً خیلی متوقع بود که همه به سمت او هجوم ببرند و استفاده‌ای از آن بکند که هیچ استقبال نشد و اتفاقی هم نیفتاد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران گفت: ما دغدغه و نگرانی از بابت امنیت نداریم اما مسئولان امنیتی باید پیگیری کنند. فکر می‌کنیم عموم افراد برای استفاده از فضای فرهنگی به نمایشگاه می‌آیند.

ادامه دارد...