پارسال دو دانشکده پزشکی در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیامک رجایی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از مقام معلم در این دانشگاه در گرگان افزود: همچنین در این مدت مجوز دو رشته phd پزشکی مولکولی و ارشد میکروبیولوژی نیز تمدید شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز برای مجوز رشته دستیاری بیهوشی در استان اقداماتی انجام شده و دنبال مجوز دستیاری جراحی، کارشناسی ارشد مامایی و اخلاق پزشکی در استان هستیم.

وی با اشاره به راه اندازی پورتال دانش آموختگان در استان گفت: گلستان دومین استان کشور در زمینه راه اندازی این پورتال بوده است و سال جاری نیز یک دانشجوی نمونه کشوری داشتیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به برگزاری جشنواره شهید مظهری اشاره و اضافه کرد: کمیته اجرایی جلسات متعددی داشت و 26 برنامه برای جشنواره ارسال شد که 10 برنامه انتخاب و به تهران ارسال شد و یکی از این فرایند ها به عنوان فرایند برتر کشوری هم شناخته شد.

رجایی افزود: برگزاری سه سخنرانی اعضای هیئت علمی این دانشگاه، یک پایان نامه و یک پنل از اساتید، یک سخنرانی و پنج مقاله از سوی دانشجویان در این جشنواره شرکت کرده اند.

حجت الاسلام قلی نیا نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: انسان باید از علمهای حصولی به علم حضوری برسد وجامعه ما به همه علوم احتیاج دارد و همه زمانی ارزش دارد که ما را به خدا نزدیکتر کند.

وی اظهار داشت: جوهر جان معلم با هیچ چیزی بیان نمی شود و آنقدر علم و تعلیم و معلم نزد خدا ارزش دارد که به آن قسم یاد کرده است.

در این مراسم از تعدادی از استادان علوم پزشکی گلستان تقدیر شد.