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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

پارسال دو دانشکده پزشکی در گلستان ایجاد شد

پارسال دو دانشکده پزشکی در گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: سال گذشته مجوز دو دانشکده دندانپزشکی و فناوری نوین در استان اخذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیامک رجایی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از مقام معلم در این دانشگاه در گرگان افزود: همچنین در این مدت مجوز دو رشته phd  پزشکی مولکولی و ارشد میکروبیولوژی نیز تمدید شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز برای مجوز رشته دستیاری بیهوشی در استان اقداماتی انجام شده و دنبال مجوز دستیاری جراحی، کارشناسی ارشد مامایی و اخلاق پزشکی در استان هستیم.
 
وی با اشاره به راه اندازی پورتال دانش آموختگان در استان گفت: گلستان دومین استان کشور در زمینه راه اندازی این پورتال بوده است و سال جاری نیز یک دانشجوی نمونه کشوری داشتیم.
 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به برگزاری جشنواره شهید مظهری اشاره و اضافه کرد: کمیته اجرایی جلسات متعددی داشت و 26 برنامه برای جشنواره ارسال شد که 10 برنامه انتخاب و به تهران ارسال شد و یکی از این فرایند ها به عنوان فرایند برتر کشوری هم شناخته شد.
 
رجایی افزود: برگزاری سه سخنرانی اعضای هیئت علمی این دانشگاه، یک پایان نامه و یک پنل از اساتید، یک سخنرانی و پنج مقاله از سوی دانشجویان در این جشنواره شرکت کرده اند.
 
حجت الاسلام قلی نیا نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: انسان باید از علمهای حصولی به علم حضوری برسد وجامعه  ما به همه علوم احتیاج دارد و همه زمانی ارزش دارد که ما را به خدا نزدیکتر کند.
 
وی اظهار داشت: جوهر جان معلم با هیچ چیزی بیان نمی شود و آنقدر علم و تعلیم و معلم  نزد خدا ارزش دارد که به آن قسم یاد کرده است.
 
در این مراسم از تعدادی از استادان علوم پزشکی گلستان تقدیر شد.
کد مطلب 1076700

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