روند کند تصویب قانون مواد مخدر برای کشور مشکل ساز شده است

طاها طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون جامع مبارزه با مواد مخدر افزود: اکنون قانون در حال اجرای مبارزه با مواد مخدر مصوبه سال 67 است اما موضوع مواد مخدر به خاطر پیچیدگی و شرایط خاصی که دارد به عنوان یک آسیب اجتماعی و تهدید ملی باید به مرور زمان و بر اساس مقتضیات زمانی تغییراتی در آن انجام شود.

وی ادامه داد: قانون فعلی یک نقص جدی در بخش مواد مخدر جدید دارد و چون این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلح نظام بود قرار شد اصلاحیه های مورد نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر مجددا در مجمع بررسی شود.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در سال 86 ابلاغیه رسیدگی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد اما ایجاد تغییرات در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر این مجمع زمان رسیدگی به این قانون را به تاخیر انداخت.

وی عنوان کرد: سرانجام اجماعی از نخبگان کشور در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش نویس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را آماده کردند و در تاریخ 28 شهریور سال 86 این قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما نظرات متفاوتی در زمینه آن مطرح شد و نهایتا قرار شد تا اعمال اصلاحات ضروری در دستور کار قرار گیرد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شود.

طاهری افزود: در حال حاضر 16 ماده از این قانون اصلاح شده و تنها چند جلسه تا پایان رسیدگی به قانون جامع مبارزه با مواد مخدر باقی مانده اما تاخیر در رسیدگی به این موضوع حیاتی و حساس کشور مشکلات جدی ای برای مردم بوجود آورده است.

جانشین دبیر کل مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: روند رسیدگی به تصویب این قانون بسیار کند است به نحوی که هفته پیش تنها یک ماده در زمینه مواد روان گردان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعتراض خود را در این زمینه عنوان کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آینده پیش نویس این قانون که در مورد موارد ضروری از جمله ایجاد دادسراهای تخصصی، تشدید مجازات و اثر بخشی مجازاتها در موضوع پیش سازهای مواد مخدر است مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد زیرا دادسراها و نیروی انتظامی در این حوزه با مشکل جدی مواجه هستند.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: انتظار ستاد مبارزه با مواد مخدر از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که به موضوع مواد مخدر که مرتبط با امنیت کشور بوده و در امنیت اجتماعی و روند توسعه و حیات اجتماعی کشور تاثیرگذار است مانند سایر قوانین رسیدگی کنند.