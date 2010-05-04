طرح ملی بیمه مشترکین گاز طبیعی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شرکت گاز مازندران افزود: بر اساس این طرح، تمامی مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی در شهرها با پرداخت 500 ریال و مشترکین روستایی با 250 ریال به ازاء هر واحد مسکونی در هر دوره از طریق قبوض گازبهاء از خدمات پوشش بیمه ای بهره مند می شوند.

وی با اشاره به پرداخت 86 میلیون و 500 هزار ریال غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم بر هر نفر در هر حادثه، حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر را 156 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: حداکثر غرامت مالی در هر حادثه برای هر واحد مسکونی 105 میلیون ریال است.

عرب مقصودی خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل خدمات از ابتدای سال 89 با دریافت مبلغ هزار ریال برای مشترکین شهری و 500 ریال هر دو ماه برای مشترکین روستایی تعهدات پرداخت شرکت بیمه گر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه را 173 میلیون ریال دانست و افزود: حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر 312 میلیون ریال و حداکثر غرامت مالی برای هر نفر در هر حادثه 210 میلیون ریال است.

عرب مقصودی تصریح کرد: در خسارت های پزشکی و نقص عضو ، مبلغ غرامت در وجه مصدوم یا سرپرست قانونی وی بر اساس اسناد و مدارک مربوطه پرداخت خواهد شد.

وی یاد آور شد: چنانچه اموال خسارت دیده تحت پوشش بیمه نامه های دیگری نیز باشد در صورت بروز خسارت، تعهد شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به سرمایه های تحت پوشش بیمه نامه های مرتبط ، با رعایت سقف تعهدات انجام خواهد شد.

عرب مقصودی گفت: کارشناسی و تعیین میزان غرامت از سوی بیمه ایران بر اساس شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مصوب شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد مربوطه و با توجه به محل استقرار مواحد مسکونی از طریق ادارات مرکزی یا نزدیک ترین شعب انجام خواهد شد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با رعایت نکات ایمنی در ایجاد سیستم های گازرسانی مربوطه و بهره برداری صحیح توسط مشترکین را شاهد نباشیم.