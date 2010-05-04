ملی پوشان از 20 تیر تا 2 مرداد در اتریش/ موافقت با سفر قطبی به آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امروز سهشنبه کمیته تیمهای ملی با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، فریدون معینی، عباس ترابیان، محمدحسین علیزاده، احمد هاشمیان، خانم فریده شجاعی، مهدی محمد نبی، مهدی خراطی، علی رضاعلی، مجتبی شریفی، امیرحسین حسینی و شهریاری برگزار شد و حاضرین به بحث و تبادل نظر در مورد برنامههای این کمیته پرداختند .
در جریان بحثها و گفتگوهای مختلف، عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل درباره سفر دو روزهاش به اتریش جهت هماهنگی و انتخاب کمپ مناسب برای تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد و در نهایت اعضا با برپایی اردو در اتریش در صورت تدارک دیدارهای دوستانه در محل کمپ موافقت کردند.
بر این اساس، برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران از 20 تیر تا 2 مرداد در اتریش به تصویب اعضا رسید. همچنین دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ 16 شهریور 89 با تیم ملی کره جنوبی در سئول هم مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
در نشست امروز همچنین درخواست افشین قطبی جهت حضور در رقابتهای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به منظور دیدن و آنالیز دیدارهای تیم ملی کره شمالی در جام جهانی هم به تصویب اعضا رسید.
حضور تیم ملی زیر 16 سال ایران در تورنمنت بین المللی اردن از تاریخ 13 تا 20 مرداد که با حضور تیمهای ایران، اردن و تونس برگزار خواهد شد، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در پایان جلسه امروز کمیته تیمهای ملی مطابق پیشنهاد کمیته فوتبال ساحلی برای انعقاد قرارداد با مارکو اکتاویو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به جهت عملکرد مناسب و ابراز رضایت قبلی از او در زمانی که سرمربی تیم ملی بود، مورد پزیرش اعضا قرار گرفت و مقرر شد ترابیان با این مربی برزیلی مذاکره کند.
