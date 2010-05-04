سال 2009 بدترین سال برای ساکنان نوارغزه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، در گزارش این مرکز فلسطینی با اشاره به اشغال فلسطین در سال 1948 آمده است، سال 2009 از همه لحاظ بدترین سال برای ساکنان نوار غزه تحت محاصره بوده است.

در گزارش مرکز حقوق بشر فلسطین آمده است: همچنان آثار جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی که در دسامبر 2008 آغاز شد و در ژانویه 2009 به پایان رسید، بر دوش مردم نوار غزه سنگینی می کند.

بر این اساس، همچنان دهها هزار از ساکنان این منطقه در صدد از سرگیری زندگی روزمره و تعامل با درد و رنج به جای مانده از جنگ هستند. برخی به علت جراحات و صدماتی که دیده اند تا پایان عمر معلول مانده و برخی دیگر نیز مادر، کودک، پدر، برادر، خواهر و نزدیکان خود را از دست داده اند که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.

همچنین هزاران نفر دیگر نیز در پی ویرانی منازل خود آواره شده و سرپناهی برای زندگی کردن ندارند.

البته در این گزارش به این مسئله هم اشاره شده است که در سال 2009 اوضاع کرانه باختری نیز که تحت کنترل تشکیلات خودگردان قرار دارد، تفاوت چندانی با نوار غزه نداشته است.

خاطرنشان می شود که در جنگ غزه، 1400 فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر نیز مجروح شدند. از طرفی، در این جنگ وحشیانه منازل و تاسیسات زیربنایی غزه به طور کلی تخریب شد.