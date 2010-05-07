حجت الاسلام حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت: با هماهنگیهای انجام شده بین حوزه های علمیه و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقدمات طرح ایجاد کتابخانه های دیجیتال در حوزه های علمیه با اجرای مراحل اولیه آن شامل آماده سازی فضای فیزیکی، تامین محتوا و نیروی انسانی آغاز شده است.

وی افزود: در کتابخانه های دیجیتال نیز مانند کتابخانه های فیزیکی مراجعه کنندگان ابتدا از طریق رایانه مرکزی نرم افزار مورد نیاز خود را جستجو، سپس می توانند مطالب را در فضای کتابخانه مطالعه کرده و یا در صورت عضویت نرم افزار مورد نظر را امانت بگیرند یا در صورت نیاز آن را خریداری کنند.

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: محتوا و اطلاعات موجود در این کتابخانه ها، سی دی ها و نرم افزارهایی در موضوعات مختلف است که به تایید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی رسیده اند. علاوه بر این چون تمام این کتابخانه ها در فضای اینترانتی به هم متصل هستند خود شبکه هم اطلاعات بسیاری در اختیار مراجعین قرار می دهد.

محمدی درباره محدودیت یا عدم محدودیت استفاده عمومی از این امکانات و قرار گرفتن پایان نامه ها و تحقیقات طلاب در این فضا گفت: در استفاده از این فضا و امکانات در حوزه های علمیه، قاعدتا خود طلاب و حوزویان در اولویت هستند اما استفاده عمومی از آن هم منعی ندارد و محدودیتی در این رابطه نخواهیم داشت. ضمن اینکه حوزه های علمیه می توانند درباره قرار دادن تحقیقات، پایان نامه ها و سایر اطلاعات مورد نظرخود در این فضا اقدام کنند.

وی افزود: کارهای اجرایی این طرح پس از بررسی مراکز در نظر گرفته شده توسط نیروهای فنی آغاز می شود و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده شاهد افتتاح این کتابخانه ها باشیم. در این طرح نزدیک به 70 حوزه علمیه خواهران، 100 حوزه علمیه برادران و 200 مرکز وموسسه قرآنی تجهیز می شوند.