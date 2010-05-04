دیوان عالی کلید ثبات امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله محسنی گرکانی در سخنانی با اشاره به آیاتی از قرآن مجید گفت: همه اعمال انسانها زیر ذره بین علم الهی است و کاملاً تحت نظر است. در آیه ای از قرآن کریم می خوانیم که اعمال انسان در قیامت به دقت و سرعت موشکافی می شود و کوچکترین عمل انسان چه خیر باشد و چه شر، محاسبه می شود. بنابراین نباید گناهان کوچک را کم و حقیر بشماریم و یا کارهای خیر را کم و کوچک به حساب آوریم.

وی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرأ یره و من یعمل مثقال ذره شرأ یره تاکید کرد: ذره دارای معانی گوناگون است بعضی آنرا به گرد و غبار معلق در هوا و برخی دیگر به اتم تعبیر کرده اند و مطابق این آیه شریفه اعمال ما هر چند به اندازه وزن یک ذره باشد آنرا خواهیم دید.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: عمل انسان گاهی به صورت فیزیکی و مادی است و گاهی به صورت لفظ و یا حتی فکر و اندیشه است که منتهی به عمل شود، همه اینها زیر ذره بین محاسبه علمی پروردگار است.

وی با اشاره به اینکه همانطورکه همه اعمال ما زیر نظر و ذره بین الهی قرار دارد، افعال و اعمال ما زیر ذره بین نگاههای مردم هم هست، تصـریح کـرد: مـردم به کـار ما و قضـاوت ما کـاملاً نگاه میکنند تا ببینند ما چه می کنیم، البته ما خوشحال می شویم که مردم از آراء دیوان عالی کشور اطلاع پیدا کنند و جا دارد که صدا و سیما آراء دیوان عالی کشور را انعکاس دهد.

آیت الله محسنی گرکانی ابراز امیدواری کردند که بتوانیم وظائف محوله را بخوبی انجام دهیم وخصوصاً پرونده های زندانی دار در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این جلسه از سه نفر از قضات دیوان عالی که در فروردین ماه، بالاترین آمار را در رسیدگی به پرونده ها را داشتند، تجلیل و قدردانی شد.