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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

عمر مفید ساختمان در خراسان رضوی کمتر از میانگین کشوری است

عمر مفید ساختمان در خراسان رضوی کمتر از میانگین کشوری است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: عمر مفید ساختمان در کشور 30 سال است و این راندمان در خراسان رضوی پنج سال پایین تر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران که در دانشگاه فردوسی برگزار شد افزود: عمر مفید ساختمان در خراسان رضوی باید افزایش یابد و نسبت به ارتقای آن باید اقدام جدی صورت پذیرد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با کمک مهندسین عمران باید به سمت تمدن سازی جدید در حوزه پایداری ساختمان برود چرا که ماندگاری ساختمان با این میانگین پایین جز اسراف و هدربردن منابع انرژی چیزی عاید استان نخواهد کرد.

وی بیان کرد: دانشگاه فردوسی یکی از 10 دانشگاه برتر کشور است که باید در زمینه عمران هم جز برترینهای کشور باشد.

صلاحی با بیان اینکه خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد ویترین جهان اسلام است، اظهار داشت: خراسان رضوی با داشتن سالانه بیش از یک میلیون نفر زائر و گردشگر خارجی نیازمند معرفی و استفاده هرچه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای موجود است.

وی گفت: مقالات رسیده به همایش ملی مهندسی عمران در مشهد باید به سمت اجرایی شدن بروند و عملیاتی کردن این مقالات با کمک شهرداری، راه و ترابری و سایر دستگاه های عمرانی کشور امکان پذیر می شود.

در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه فردوسی با عمری 60 ساله و داشتن بیش از 20 هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از وجود 700 عضو علمی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون بیش از 600 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که پس از بررسی و داوری مقالات برتر و برگزیده انتخاب و معرفی خواهند شد.

کد مطلب 1076759

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