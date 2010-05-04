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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

انتقاد وزیر مسکن از روند کند ساخت مسکن مهر در همدان

انتقاد وزیر مسکن از روند کند ساخت مسکن مهر در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: روند احداث مسکن مهر در شهر همدان رضایتبخش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه مسکن مهر در شهرستانهای استان همدان گفت: عملیات اجرایی ساخت مسکن مهر در همدان و سه شهر رزن، نهاوند و بهار مناسب نیست.

نیکزاد با بیان اینکه در این شهرها عملیات به کندی صورت می گیرد، ادامه داد: مسئولان استان همدان باید برای رفع مشکل زمین و تقویت شرکت های تعاونی تلاش کنند.

وی با تاکید بر افزایش نظارت در اجرای پروژه های مسکن مهر افزود: 19 هزار متقاضی طرح مسکن مهر در استان همدان وجود دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی مسکن مهر در اجرای امانی طرح مسکن مهر باید تعهد و انصاف را رعایت کنند، گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در راستای ارتقا کمی و کیفی مسکن ضروری است.

نیکزاد از افزایش تسهیلات مسکن مهر از 150 میلیون ریال به 200 میلیون ریال با کارمزد چهار تا هفت درصد خبر داد و گفت: این امر در راستای افزایش زمینه مشارکت بیشتر مردم صورت گرفته است.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین از کاهش قیمت مسکن در کشور خبر داد.

کد مطلب 1076764

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