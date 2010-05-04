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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

یک آمار قابل تامل/

آمریکا 6 هزار و 500 هواپیمای بدون سرنشین در خاورمیانه دارد

آمریکا 6 هزار و 500 هواپیمای بدون سرنشین در خاورمیانه دارد

منابع نظامی آمریکا از استقرار 6 هزار و 500 هواپیمای بدون سرنشین این کشور در خاورمیانه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پاکستان آبزرور با اشاره به استقرار هزاران فروند از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان نوشت: اخیراً "ژنرال گلن والترز" معاون رئیس منابع و ستاد وزارت دفاع آمریکا از ارسال 6500 هواپیمای بدون سرنشین به خاورمیانه خبر داده است.

این روزنامه می نویسد: کارشناسان دفاعی منطقه هدف از این اقدام را جاسوسی احتمالی از همسایگان افغانستان به ویژه ایران می دانند.

معاون رئیس منابع و ستاد وزارت دفاع آمریکا افزود: هرچند ستاد های فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام، جنوب و آفریقا به تعداد بیشتری از این هواپیماها احتیاج دارند ولی برای تامین نیاز خود ناچارند منتظر اقدام ستاد فرماندهی کل باقی بمانند.

به گفته والترز، ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا از تعداد 200 فروند در آغاز تهاجم به افغانستان در سال 2001 به میزان چشمگیری گشترش یافته و ارتش باید روشن کند که با پایان یافتن تدریجی جنگ در عراق و افغانستان با این هواپیماها چه خواهد کرد.
کد مطلب 1076785

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