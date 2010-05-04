سازمان نظام پرستاری از جاعلان عنوان "پرستار" شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: عنوان پرستاری از جمله عناوین علمی است که هر فرد برای کسب این عنوان باید دارای یکی از مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌ پرستاری باشد.

سازمان نظام پرستاری در این اطلاعیه افزود: استفاده غیر مجاز از این عنوان برای افرادی که فاقد این مدارک هستند به استناد قانون فوق الذکر مصداق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی است و مرتکبان به این عمل به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

سازمان نظام پرستاری ضمن درخواست از رسانه‌های جمعی برای استفاده صحیح از این عنوان در اخبار، اطلاعیه‌ها، تبلیغات و برنامه‌های خود، از عموم مردم درخواست کرده است در صورت مواجهه با افرادی که خود را پرستار معرفی می‌کنند و حتماً کارت شناسایی معتبر یا کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری را درخواست کنند و موارد مشکوک را با شماره تلفن 88935874-021 یا پیامک 20001023 به سازمان نظام پرستاری اعلام کنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: سازمان نظام پرستاری این حق را برای خود قائل است در صورت ارتکاب این جرم به نمایندگی از جامعه پرستاری کشور از متخلفان به مراجع قضائی اعلام شکایت کند.