برگزاری قرعه کشی جوانان آسیا در غیاب دوستی/ حضور الجزایر در ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال (جوانان) کشورمان صبح روز پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه برای برپایی نخستین اردوی آماده سازی خارجی خود راهی کشور ارمنستان می شود و پس از برگزاری چندین جلسه تمرین و 2 دیدار دوستانه با تیم جوانان این کشور راهی اوکراین خواهد شد.

شاگردان‌دوستی در اوکراین هم دیداری تدارکاتی را با تیم جوانان این کشور برگزار کرده‌ و درحالی روز 26 اردیبهشت‌ماه به ایران باز می‌گردند که مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا روز یکشنبه 19اردیبهشت‌‍ماه در شهر "زیبو" چین برگزار خواهد شد.

براین اساس علی دوستی سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان که در آن زمان در کشور ارمنستان حضور دارد، در این مراسم نمی تواند شرکت کند.

از سوی دیگر طبق توافقات صورت گرفته، سفر تیم جوانان الجزایر به ایران هم قطعی شد و این تیم اوایل خردادماه به تهران سفر کرده و طی روزهای چهارم و ششم خردادماه با تیم زیر 19 سال کشورمان 2 دیدار تدارکاتی را برگزار خواهد کرد.

مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا طی روزهای 3 تا 18 اکتبر سال 2010 (11 تا 26 مهرماه سال 1389) در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود.

علاوه بر تیم‌‌ زیر 19 سال ایران، تیم‌های جوانان اردن، یمن، امارات، سوریه، عراق، عربستان، ازبکستان، ایران، کره جنوبی، تایلند، ژاپن، استرالیا، چین، کره شمالی، ویتنام و بحرین نیز در این مسابقات حضور دارند.