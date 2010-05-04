به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حمید سجادی، معاون امور ورزشی سازمان تربیت بدنی با اشاره به جایگاه والای رشتههای ورزشی معلولین گفت: جدا از نگاه ورزشی که به ورزشکاران رشتههای ورزشی معلولان می شود، نگاه اخلاقی والایی که در این رشتهها وجود دارد به طور خاص در دین و فرهنگ ما سفارش شده است.
معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی با اشاره به عملکرد فدراسیون ناشنوایان در دوران ریاست مصطفی داوودی اظهار داشت: کار در فدراسیون ناشنوایان یک کار بزرگ و مقدسی بود که در زمان جناب آقای مصطفی داوودی که از پیشکسوتان و مدیران به نام ورزش کشور هستند، شکل گیری و مسیر منسجمی داشت. امیدوار هستیم که با حضور آقای نظمده که از اساتید دانشگاه و مدیران بهزیستی هستند این بخش از ورزش معلولین جایگاه مناسبی را در ورزش کشور کسب کند.
سجادی با بیان اینکه ورزش معلولان جایگاه بزرگی در عرصه بین المللی دارد، تاکید کرد: در سازمانها و نهادهای بینالمللی معلولان و به طبع آن ورزش معلولان از اهمیت ویژهای برخوردار است و شما در سازمانهای اجتماعی دنیا جایگاه رفیع این مسئله را در منشورها و اساسنامه هایشان می بینید.
وی افزود: باید به نقطهای از موفقیت در رشتههای معلولان به خصوص ناشنوایان برسیم که توانایی بخش تاثیرگذاری از کشورمان را به رخ بکشیم.
در ادامه این مراسم مصطفی داوودی با اشاره به دوران مدیریت خود در این فدراسیون تاکید کرد: همواره به عنوان سرباز نظام و ورزش کشور خدمت خواهم کرد و بیشتر از اینکه خود را مدیر ورزش بدانم معلم ورزش هستم.
نظمده سرپرست فدراسیون ناشنوایان نیز با تشکر از اعتماد ریاست سازمان تربیت بدنی با اشاره به برنامههای خود در فدراسیون گفت: از توان و پتانسیل همه اهالی ورزش ناشنوایان برای پیشبرد برنامههای خود استفاده خواهم کرد.
در ادامه این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه معاونت امور ورزش برگزار شد، از تلاشهای مصطفی داوودی در فدراسیون ناشنوایان تقدیر و تشکر شد.
معاون سازمان تربیت بدنی در مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون ناشنوایان تاکید کرد: ورزش معلولان از تواناییهای بالایی در ورزش کشور برخوردار است که باید تاثیرگذاری این بخش در ورزش کشور ظهور بیشتری یابد.
