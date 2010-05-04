تجلیل از اساتید و معلمان ایرانی در کشور های قطر و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز شهادت معلم فرزانه استاد مطهری و هفته معلم، به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان مراسم ویژه نکوداشت مقام والای معلم در محل سفارت کشورمان برگزار شد و در این مراسم که با حضور معلمان ، اولیا و دانش آموزان، کارکنان و خانواده های اعضا سفارت برگزار شده بود، دانش آموزان مدرسه ایرانی شهید عرب مسقط با برگزاری سرود و نمایش این روز را گرامی داشتند .

حسین نوش آبادی سفیر کشورمان در سخنانی در این مراسم گفت : رسالت معلم در ادامه رسالت انبیا و اولیا الهی است ، زیرا پیامبر اکرم (ص) خود را یک معلم معرفی کرده است .

سفیر ایران در عمان در ادامه سخنان خود اظهار داشت : مرحوم شهید مطهری یک معلم فرهیخته و زمان شناس و با اخلاصی بود که در یک شرایط سخت نقش معلمی خود را هم در حوزه و هم در دانشگاه بخوبی ایفا کرد، به همین دلیل شخصیت شهید مطهری می تواند یک الگوی شایسته برای جامعه معلمان و فرهنگیان ما باشد.

در این مراسم که با اهداء گل و هدایایی از سوی سفیر کشورمان در عمان از معلمان و دانش آموزان برتر این مدرسه تجلیل بعمل آمد .

همچنین مراسم گرامیداشت سالروز شهادت استاد معلم شهید آیت الله مرتضی مطهری و روز معلم با حضور عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه ، معلمان و فرهنگیان و مربیان روسا و اعضای نهادهای ایرانی و برخی از خانواده های دانش آموزان ایرانی مقیم کشور قطر در سالن اجتماعات مجتمع دبیرستان شهید باهنر مدارس ایران در قطر برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از سوره علق و خطاب پرودگار متعال به حضرت رسول اعظم (ص) در مورد آغاز وحی الهی با خواندن توسط کریم منصوری استاد و قاری بین المللی کشورمان آغاز شد.

عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر درسخنانی با گرامیداشت یاد وخاطره استاد علم واخلاق شهید مرتضی مطهری نامگذاری روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان روز معلم را اقدامی ارزشمند و ماندگار در راستای گرامیداشت مقام معلم دانست.

یادآور می شود در خلال این مراسم محمودی به نمایندگی از انجمن اولیاء و مربیان مدارس ایرانی در قطر از تلاشها و زحمات بی دریغ و خالصانه معلمان عزیز ایرانی در راستای تعلیم و تربیت فرزندان دانش آموز خانواده های ایرانی مقیم کشور قطر تشکر و سپاسگزاری کرد و نقش و مسئولیت معلمان را در راستای تداوم رسالت پیامبران و رسولان بعنوان معلمان الهی مهم و سرنوشت ساز توصیف کرد.

در این مراسم گروه های سرود مدارس دبستانهای دخترانه شهید باهنر و پسرانه شهید بهشتی سرودهایی را در تمجید از مقام شامخ معلم همخوانی کردند.