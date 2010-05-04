ایران در پی الزام آور کردن خلع سلاح هسته ای/" دی ان پی تی" پیشنهاد خاص ایران است

رحمان قهرمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معاهده ان پی تی و علل اجرایی نشدن مفاد آن توسط برخی کشورها گفت : این معاهده علیرغم تمامی نقص ها فعلا جایگزینی نداشته و زمانی که دولت بوش نیز به دنبال تصویب پیمانی فراتر ازاین معاهده رفت، موفق به این امر نشد.

وی افزود: جامعه جهانی هم اکنون به این نکته رسیده است که جایگزینی بهتر از ان پی تی وجود ندارد لذا حفظ وضع موجود برای موضوعات هسته ای بر اساس معاهده ان پی تی بهترین گزینه موجود است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به پیشنهادهای ایران در اجلاس بازنگری ان پی تی تاکید کرد: نکته قابل توجه در این پیشنهادات ارائه دی ان پی تی یعنی تقویت بند شش معاهده بود که ناظر الزام آور شدن خلع سلاح است.

این کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه مواد یک و دو معاهده ان پی تی که مربوط به کشورهای فاقد سلاح های هسته ای است، الزام آور بوده و مواد 4 و 6 این معاهده که مربوط به کشورهای دارنده فناوری هسته ای است فاقد الزام های قانونی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در پیشنهاداتی که در این اجلاس ارائه کرد مشخصا بدنبال خلع سلاح هسته ای و زمان بندی مشخص برای اجرای ماده 6 این معاهده است.

قهرمانپوراقدامات و قراردادهایی را که برای عدم اشاعه از سوی کشورهای دارنده سلاح های هسته ای انجام شده را یک مانور سیاسی دانست و هیچ کدام از این قراردادها منجر به یک اقدام عملی برای کاهش سلاح های اتمی نشده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که راهکار جمهوری اسلامی ایران برای عملیاتی شدن پیشنهاداتش در بازنگری ان پی تی چیست، گفت: به هر تقدیر نباید انتظار داشت که مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته است به زودی نتیجه بخش باشد زیرا مسیر ما جدای از تمامی کشورها حتی کره شمالی است.

وی افزود: مخاطب اصلی ما در اعلام سیاست های عدالت خواهانه افکار عمومی جهان بوده و باید بدانیم که این مسیر فراز و نشیب های بسیاری را برای عملیاتی شدن دارد.

قهرمانپور درباره یکی از مفاد معاهده ان پی تی که ناظر بر مناطق عاری از سلاح هسته ای است و ایران نیز بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بر اساس همین ماده تاکید دارد، گفت: آمریکا نیز در مواضع خود از خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای حمایت کرده و کشور مصر را نیز که همراه با ایران این ایده را مطرح کرده اند حمایت می کند ولی در عین حال در مواضع خود از سلاح های اتمی رژیم صهیونیستی سخنی به میان نمی آورد.

وی افزود: کشور مصر نیز در این باره فعالیت های بسیاری را آغاز کرده است ولی مسیر حرکت خود را اشتباه طی می کند زیرا به جای این که با کشورهای منطقه در این رابطه اجماع داشته باشد به سراغ آمریکا رفته است.

این کارشناس مسائل استراتژیک موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را دستور کار اجرایی و مناسبی دانست و در عین حال گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز براساس تاکیدهای قبلی، این موضوع را نیزمی تواند دردستور کار خود در اجلاس بازنگری قرار دهد.