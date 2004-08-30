غذاي رنگارنگ رفتارهاي غلط تغذيه اي در كودكان را كاهش مي دهد

ليلا عيوض زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: والدين بايد شرايط و امكانات لازم نظير ايجاد محيط قابل پذيرش را براي كودكاني كه غذاهاي خود را پس مي زنند و به نوعي بد غذا هستند ايجاد كنند.

وي ادامه داد: تهيه غذاهاي متنوع و رنگي و چيدن آنها در ظروف رنگي و جذاب براي كودكان همچنين دادن استقلال به كودك در زمنيه خوردن غذا مي تواند در بهبود رفتار نامناسب تغذيه اي و بد غذايي موثر باشد.

عضو انجمن تغذيه ايران تصريح كرد: كودكان نبايد در زمينه داشتن تغذيه مناسب به شيوه مستقيم تحت كنترل قرار گيرند بلكه بايد به شيوه غير مستقيم و از دور كنترل شود.

عيوض زاده اظهار داشت: اگر كودكي ميل به غذا ندارد نبايد به وي در خوردن غذا اصرار كرد بلكه بايد بدون نشان دادن ناراحتي، غذا را از جلوي او برداشت اما وي را تا وعده غذايي بعدي گرسنه نگه داشت.

وي گفت: وقتي كودك مشاهده كند كه اگر در زمان وعده هاي غذايي همانند ديگراعضاي خانواده و همزمان با آنها غذا نخورد پس بايد تا وعده ديگر غذايي گرسنه بماند از اين طريق متوجه مي شود كه بايد پاي سفره نشسته و در زمان مناسب آن غذا بخورد.

اين كارشناس تغذيه تصريح كرد: اگر با مشاهده نخوردن غذا توسط كودك در وعده هاي اصلي، زمان خوردن غذا به ميل كودك تعيين شود آن وقت به اشتباه ياد مي گيرد كه هر زمان و هرنوع غذا را كه اراده كند بايد در اختيارش قرار گيرد و در اين صورت به علت جايگزين شدن الگوهاي رفتاري نامناسب سلامتي كودك از بين مي رود.

وي گفت: همچنين از آنجا كه كودكان در زمان بيداري خود از فعاليت زيادي برخوردار هستند بنابراين در نظر گرفتن سه وعده غذايي كه معمولا براي بزرگسالان رعايت مي شود نمي تواند براي رشد و تجديد نيرو و انرژي لازم براي كودك كافي باشد بنابراين علاوه بر سه وعده اصلي روزانه بايد از سه تا چهار ميان وعده نيز استفاده كنند.