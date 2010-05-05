آلبوم "رشد و اصالت موسیقی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم "رشد و اصالت موسیقی" کنسرت برای کودکان و نوجوانان با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک با ترجمه و گویندگی بابک بوبان است.

دراین آلبوم که نهمین آلبوم از سلسله آلبومهای برنستاین محسوب می شود مباحث و قطعاتی با سرفصلهای"موسیقی ملی" ،"نیاکان ما" ،"دورژاک و دنیای نو" ، "پا به عرصه جاز"، "سنکپ"،"رسم تازه"،"همش جاز نیست" و قطعه "چند وجهی بودن " آمده است.

بوبان در معرفی بیشتر این کنسرت در دفترچه آلبوم موسیقی رشد و اصالت موسیقی چنین آورده است :" این کنسرت دارای دو بعد بسیار غنی و ارزشمند است ،یکی اصل کنسرت با تمام هدف ها و محتوایش و دیگری برای ما مخاطبان ایرانی این مجموعه به خاطر نقطه نظرها و دیدگاه بیان شده درباره رشد و اصالت موسیقی یک سرزمین.در تمام کنسرت های این مجموعه چه درباره معنای موسیقی باشد چه طنز و چه درباره درست اجرا کردن موسیقی آموزه های بسیاری برای مخاطبان ایرانی ،و نه به هیچ وجه فقط آنها که موسیقی کلاسیک را دنبال می کنند وجود داشته که در دفتر هریک جداگانه بیان شده است.اما این کنسرت شاید بیش از بقیه مستقیما یکی از حساس ترین و پر اهمیت ترین دغدغه های امروز موسیقی ایران را نشانه رفته است".