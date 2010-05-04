صنعت نساجی مازندران رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه نساجی مازندران در قائم شهر افزود: مصوبه دولت مبنی بر ضرورت احیای صنعت نساجی بیانگر توجه عمیق مسئولان به توسعه و اشتغال در مازندران است.

وی با اشاره به قدمت بالای صنعت نساجی در مازندران پویایی و شکوفایی آن را انتظار بحق مردم و مسئولان این استان دانست و افزود: دولت دهم با عزمی راسخ و ا نقلابی چرخ های ریسندگی و بافندگی در صنایع نساجی مازندران را بار دیگر به حرکت در می آورد.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار مازندران با اشاره به پیگیری های موثر برای اجرایی کردن مصوبات سفر استانی دولت برای احیای صنعت نساجی افزود: باید به استفاده از تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری مناسب سودآوری فعالیت صنایع نساجی را تضمین کرد.

ابراهیمی تلاش مدیریت ارشد مازندران را معطوف به حل مشکل اشتغال و کارآفرینی دانست و افزود: امسال با تلاش تمامی مدیران اجرایی و صنعتی 40 هزار فرصت شغلی در مازندران فراهم می‌آید.

وی ضرورت توجه مسئولان صنایع نساجی به بهبود روش های مدیریتی واصلاح فرآیندهای تولید در عرصه سازندگی و توسعه گفت: دولت دهم برای شکوفایی دوباره صنایع نساجی در مازندران برنامه عملیاتی ارائه کرده است.