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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

به دعوت تایلندی‎ها/

تیم والیبال بانوان ذوب آهن به مسابقات پرنس کاپ دعوت شد

تیم والیبال بانوان ذوب آهن به مسابقات پرنس کاپ دعوت شد

تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان به دعوت فدراسیون والیبال تایلند و به منظور شرکت در مسابقات پرنس کاپ به این کشور دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور و حضور در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا به عنوان نماینده ایران، توجه تایلندی‎ها به تیم ذوب آهن را به دنبال داشته است. 

در همین راستا فدراسیون والیبال تایلند از تیم ذوب آهن دعوت کرده است تا در رقابت‎های پرنس کاپ که در این کشور برگزار می‎شود، شرکت کند. در صورت موافقت مسئولان باشگاه ذوب آهن سفر به تایلند و حضور در این مسابقات در برنامه بانوان والیبالیست ذوب آهن قرار می‎گیرد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن تیرماه سال جاری در مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا شرکت می‏کند که در اندونزی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1076838

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