تیم والیبال بانوان ذوب آهن به مسابقات پرنس کاپ دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و حضور در رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا به عنوان نماینده ایران، توجه تایلندیها به تیم ذوب آهن را به دنبال داشته است.
در همین راستا فدراسیون والیبال تایلند از تیم ذوب آهن دعوت کرده است تا در رقابتهای پرنس کاپ که در این کشور برگزار میشود، شرکت کند. در صورت موافقت مسئولان باشگاه ذوب آهن سفر به تایلند و حضور در این مسابقات در برنامه بانوان والیبالیست ذوب آهن قرار میگیرد.
تیم والیبال بانوان ذوب آهن تیرماه سال جاری در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا شرکت میکند که در اندونزی برگزار خواهد شد.
نظر شما