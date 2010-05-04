تیم والیبال بانوان ذوب آهن به مسابقات پرنس کاپ دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور و حضور در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا به عنوان نماینده ایران، توجه تایلندی‎ها به تیم ذوب آهن را به دنبال داشته است.

در همین راستا فدراسیون والیبال تایلند از تیم ذوب آهن دعوت کرده است تا در رقابت‎های پرنس کاپ که در این کشور برگزار می‎شود، شرکت کند. در صورت موافقت مسئولان باشگاه ذوب آهن سفر به تایلند و حضور در این مسابقات در برنامه بانوان والیبالیست ذوب آهن قرار می‎گیرد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن تیرماه سال جاری در مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا شرکت می‏کند که در اندونزی برگزار خواهد شد.