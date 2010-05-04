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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

600 باب نمازخانه در مدارس آذربایجان غربی احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی از احداث 600 باب نمازخانه در مدارس استان طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، جعفر رجب زاده بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه و بازنشستگان فرهنگی چالدران که در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان ترتیب یافت، افزود: از مجموع این تعداد نمازخانه 300 باب از محل اعتبارات دور سوم سفر هیئت دولت به استان و 300 باب از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مدارس راهنمائی و متوسطه استان احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر کدام از این نمازخانه ها در زمینی به مساحت 240 مترمربع ساخته خواهد شد، اظهار داشت:  برای هر کدام از این نمازخانه ها 700 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد و با اتمام آنها تعداد نمازخانه های مدارس استان به هزار و 800 واحد خواهد رسید. 
 

کد مطلب 1076846

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