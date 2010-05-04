600 باب نمازخانه در مدارس آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، جعفر رجب زاده بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه و بازنشستگان فرهنگی چالدران که در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان ترتیب یافت، افزود: از مجموع این تعداد نمازخانه 300 باب از محل اعتبارات دور سوم سفر هیئت دولت به استان و 300 باب از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مدارس راهنمائی و متوسطه استان احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر کدام از این نمازخانه ها در زمینی به مساحت 240 مترمربع ساخته خواهد شد، اظهار داشت: برای هر کدام از این نمازخانه ها 700 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد و با اتمام آنها تعداد نمازخانه های مدارس استان به هزار و 800 واحد خواهد رسید.

