به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای معرفی شناساندن چهرههای برجسته اندیشه ایران و اسلام انتشارات همشهری اقدام به چاپ و نشر مجموعهای کرده است تا آشنایی مردم و به ویژه نسل جوان را با بزرگان فرهنگ و تمدن کشورمان و همچنین هنرمندان و فرهیختگان افزایش دهد.
شیخ محمود شبستری، شیخالرئیس ابوعلی سینا، فریدالدین عطار نیشابوری، سعدی شیرازی، شیخ صدوق، فضل بن شاذان و رضا عباسی از جمله چهرههای معروفی هستند که در مجموعه "اندیشهمندان ایران واسلام" معرفی میشوند.
آئین رونمایی و معرفی این مجموعه از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار خواهد شد.
نظر شما