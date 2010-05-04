به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای معرفی شناساندن چهره‌های برجسته اندیشه ایران و اسلام انتشارات همشهری اقدام به چاپ و نشر مجموعه‌ای کرده است تا آشنایی مردم و به ویژه نسل جوان را با بزرگان فرهنگ و تمدن کشورمان و همچنین هنرمندان و فرهیختگان افزایش دهد.

شیخ محمود شبستری، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، فریدالدین عطار نیشابوری، سعدی شیرازی، شیخ صدوق، فضل بن شاذان و رضا عباسی از جمله چهره‌های معروفی هستند که در مجموعه "اندیشه‌مندان ایران واسلام" معرفی می‌شوند.

آئین رونمایی و معرفی این مجموعه از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار خواهد شد.

