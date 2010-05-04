سخنرانی احمدی نژاد در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در معادلات جهانی تاثیر بسیار گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‎‎دانا محمد اقبال خان رئیس مجلس ایالتی پنجاب پاکستان پیش از ظهر امروز سه ‌شنبه با علاءالدین بروجردی، ‏رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد‎. ‎

در ابتدای این ملاقات علاءالدین بروجردی با اشاره به روابط دیرینه و برادرانه دو کشور، بر اهمیت گسترش ‏روابط فی ‌ما بین در کلیه زمینه‌ های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه پارلمانی تاکید کرد‎. ‎

وی در ادامه با بیان اینکه روابط ایران و پاکستان از عمق تاریخی برخوردار است، افزود: بعد از پیروزی انقلاب ‏اسلامی، احساسات مشترک اسلامی، استحکام بیشتری به مناسبات تاریخی و دیرینه دو ملت داده است‎. ‎

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ های فراوان دو کشور در تحکیم و تقویت مناسبات فی ‌مابین افزود:‌ باید با استفاده از ‏این ظرفیت‌ ها، تحرک بیشتری در روابط دوجانبه در راستای منافع مشترک ایجاد کرد‎. ‎

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود،‌ با اشاره به ‏اعتراضات اعضاء گروهک تروریستی ریگی، در خصوص تلاش قدرت‌ های بیگانه برای ایجاد اختلافات فرقه ‌ای ‏در منطقه و خدشه ‌دار ساختن روابط میان کشورهای منطقه، خاطر نشان کرد: نیاز امروز منطقه، تحکیم مناسبات و ‏همکاری ‌های مختلف میان کشورهای منطقه به ویژه همکاری ‌های اطلاعاتی و امنیتی است که برای امنیت و ‏توسعه پایداری نقش حیاتی دارد‏‎. ‎

در ادامه این ملاقات، رئیس مجلس ایالت پنجاب پاکستان با برادرانه خواندن روابط دو کشور بر تقویت و تحکیم ‏مناسبات فی ‌مابین در کلیه زمینه‌ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های زیاد همکاری دو کشور ‏در جهت منافع مشترک تاکید کرد‎. ‎

وی در ادامه، با ابراز قدردانی از سخنان رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس بازنگری‎ NPT ‎در نیویورک، ‏گفت: سخنرانی آقای احمدی‌نژاد، تاثیرات فراوانی به همراه داشته که در ارتقاء نقش و جایگاه جهان اسلام در ‏معادلات بین‌المللی تاثیر عمده‌‌ای گذاشت‏‎. ‎

وی در پایان از حمایت‌ های کشورمان از پاکستان در مجامع مختلف بین‌‌المللی قدردانی کرد و افزود: پاکستان نیز ‏از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل حمایت می ‌نماید‎.‎