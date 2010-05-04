سخنرانی احمدی نژاد در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در معادلات جهانی تاثیر بسیار گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانا محمد اقبال خان رئیس مجلس ایالتی پنجاب پاکستان پیش از ظهر امروز سه شنبه با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این ملاقات علاءالدین بروجردی با اشاره به روابط دیرینه و برادرانه دو کشور، بر اهمیت گسترش روابط فی ما بین در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه پارلمانی تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه روابط ایران و پاکستان از عمق تاریخی برخوردار است، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احساسات مشترک اسلامی، استحکام بیشتری به مناسبات تاریخی و دیرینه دو ملت داده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان دو کشور در تحکیم و تقویت مناسبات فی مابین افزود: باید با استفاده از این ظرفیت ها، تحرک بیشتری در روابط دوجانبه در راستای منافع مشترک ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اعتراضات اعضاء گروهک تروریستی ریگی، در خصوص تلاش قدرت های بیگانه برای ایجاد اختلافات فرقه ای در منطقه و خدشه دار ساختن روابط میان کشورهای منطقه، خاطر نشان کرد: نیاز امروز منطقه، تحکیم مناسبات و همکاری های مختلف میان کشورهای منطقه به ویژه همکاری های اطلاعاتی و امنیتی است که برای امنیت و توسعه پایداری نقش حیاتی دارد.
در ادامه این ملاقات، رئیس مجلس ایالت پنجاب پاکستان با برادرانه خواندن روابط دو کشور بر تقویت و تحکیم مناسبات فی مابین در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای زیاد همکاری دو کشور در جهت منافع مشترک تاکید کرد.
وی در ادامه، با ابراز قدردانی از سخنان رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک، گفت: سخنرانی آقای احمدینژاد، تاثیرات فراوانی به همراه داشته که در ارتقاء نقش و جایگاه جهان اسلام در معادلات بینالمللی تاثیر عمدهای گذاشت.
وی در پایان از حمایت های کشورمان از پاکستان در مجامع مختلف بینالمللی قدردانی کرد و افزود: پاکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل حمایت می نماید.
نظر شما