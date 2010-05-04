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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

گاز شهرک وایین شهریار فردا قطع می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: گاز شهرک "وایین" شهرستان شهریار روز چهارشنبه قطع خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، روابط عمومی شرکت گاز استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: این قطعی گاز در محدوده حد فاصل خیابان حافظ و خیابان میلاد 3 به مدت 7 ساعت است.

بنا بر این گزارش، تعمیرات بر روی شبکه گاز رسانی علت اصلی این قطعی است و پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکان اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است.

در صورت نیاز، مشترکان این محدوده اعلام شده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی تهران و 81972255 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند.

کد مطلب 1076871

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