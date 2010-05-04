به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، مرتضی تمدن استاندار تهران به همراه فرماندار و شهردار شهرری و همچنین عبدالعلی صاحب محمدی مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در اردوی تیم فوتبال راه آهن حضور یافته و با کادرفنی و بازیکنان این تیم پیش از دیدار با استقلال تهران دیدار و گفتگو می کنند.

استاندار تهران قرار بود هفته گذشته در اردوی تیم راه آهن حضور یابد اما به علت نشستی مهمی که داشت، نتوانست در جمع زردپوشان شهرری حاضر شود اما پنجشنبه شب گذشته در دفتر استانداری با مسئولان شهرری، مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و باشگاه راه آهن جلسه ویژه‌ای را برگزار کرد.

بر این اساس تمدن طبق وعده‌ای که داده بود، چهارشنبه شب در اردوی تیم فوتبال راه آهن شهرری حضور خواهد یافت و پیش از مسابقه مهم این تیم برابر استقلال، ضمن بازدید از امکانات باشگاه، با کادرفنی و بازیکنان راه آهن دیدار می کند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و راه آهن شهرری در چارچوب هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17:45 روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.