قدرت اقتصاد ایران عامل ناکارامدی تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر، "یلنا سوپونینا " گزارشگر پایگاه اینترتنتی "پولیتکام رو"، در گزارشی از وضعیت ایران به سبب اعمال تحریمهای ظالمانه به سبب پافشاری کشورمان بر حقوق مشروع هسته ای خود می نویسد: آمریکا یک بار دیگر اعلام کرده است که درصدد تحریم ایران است. می ‌توان ‌حرف ‌آنها ‌را ‌باور ‌کرد ‌یا ‌نکرد. ‌ولی ‌واقعیت ‌این ‌است ‌که ‌همه ‌محدودیتهای ‌که ‌تا ‌کنون ‌وضع ‌شده، ‌مانع ‌از ‌آن ‌نشده ‌است ‌که ‌ایرانیان ‌برنامه ‌اتمی ‌صلح ‌آمیز ‌خود ‌را ‌توسعه ‌دهند.



نگارنده ‌این ‌سطور ‌که ‌تازه ‌از ‌سفر ‌به ‌تهران ‌باز ‌گشته ‌است، می گوید: ‌ساکنان ‌پایتخت ‌ایران ‌تأثیر ‌تحریمها ‌را ‌احساس ‌نمی ‌‌کنند. ‌درست ‌است ‌که ‌تحریمها بر ‌ورود ‌سرمایه ‌خارجی ‌به ‌کشور ‌اثر ‌گذشته و ‌در ‌زمینه ‌تجارت ‌خارجی ‌موانع ‌ایجاد ‌می‌ کند، ‌ولی ‌این ‌تحریمها ‌آنقدر ‌حساس ‌نیست ‌که ‌آمریکایی ‌می‌‌خواهند.



در این مطلب تاکید شده است : ایرانیان ‌به ‌اندازه ‌کافی ‌متمول ‌هستند ‌تا ‌رشد ‌بازار ‌مصرفی ‌خود ‌را ‌تأمین ‌کنند. ‌ایران ‌یکی ‌از ‌معدود ‌کشورهای ‌جهان ‌است ‌که ‌تقریباً ‌تحت ‌تاثیر ‌بحران ‌مالی ‌جهانی ‌قرار ‌نگرفت.



وی در بخش دیگری از این مطلب آورده است: ایران ‌با ‌جهان ‌خارجی ‌تجارت ‌گسترده‌ای ‌دارد ‌که تحریمها ‌مانع ‌فعالیت بازرگانی آن ‌نمی ‌شود. اوضاع ‌ایران، ‌کشوری ‌که ‌به ‌سرعت ‌توسعه ‌می ‌‌یابد. ‌با ‌عراق ‌در ‌پایان ‌دوره ‌حکومت ‌صدام ‌‌قابل ‌مقایسه ‌نیست. روسیه مخالف اعمال تحریم علیه ایران است، زیرا که به باور کرملین این مسئله منطقه را بی ثبات خواهد کرد.