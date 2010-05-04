اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات زیبایی اسب اصیل از فردا، 15 اردیبهشت ‌ماه جاری در یزد آغاز می ‌شود. این مسابقات که به مدت سه روز به طول خواهد انجامید، با حضور 140 ورزشکار از سراسر کشور برگزار می‌ شود.

زمان برگزاری این مسابقات ساعت 16 روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اشکذر اعلام شده است.

تیم اسکواش بانوان یزد عازم مسابقات کشوری شد

تیم اسکواش بانوان استان یزد به منظور شرکت در مسابقات اوپن کشوری عازم استان تهران شد. این مسابقات از 15 اردیبهشت‌ ماه جاری به مدت سه روز در استان تهران برگزار خواهد شد.

تیم استان یزد با ترکیب فروغ سراستاد، سعیده مزیدی و مرجان روحانی عازم این مسابقات شده است و مرجان روحانی علاوه بر بازی، سرپرستی تیم را نیز بر عهده دارد.

تیم بسکتبال امید استان یزد عازم خراسان رضوی شد

تیم بسکتبال امید استان یزد به منظور شرکت در مسابقات بسکتبال امیدهای کشور عازم خراسان رضوی شد. این مسابقات از 18 اردیبهشت‌ ماه جاری به مدت یک هفته در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

تیم استان یزد با ترکیب سیدمجید دهقان، میلاد شفیعی، امید ابراهیمی، شاهین سبزه، ساسان فلامرزیان، رامین پاسی سروی، کامران رستمی، علی فروتن، میلاد شکیبانیا، مهدی صادقی، امید محمدی و سیدحسین امام به این مسابقات اعزام شده است.

جمال کریمی، علی افشارپور و محمدحسن صالحی نیز به ترتیب به عنوان سرپرست، مربی و کمک‌مربی این تیم را همراهی خواهد کرد.

همچنین از استان یزد حامد فرشی نیز به عنوان داور عازم این دوره از رقابتها شده است.

دو پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت ورزش تجلیل شدند

به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، علی‌اصغر حسینی و کامران قربانی، معاونان اداره کل تربیت بدنی استان یزد و جمعی از مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان با مراجعه به منازل دو تن از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت با آنها دیدار کردند.

در این نشست صمیمی اقدس حسینی و اقدس بقایی یزدی خاطراتی از دوران تدریس خود را بیان کردند.

نشست نایب رئیسان هیئتهای ورزشی استان یزد برگزار شد

نشست نایب‌ رئیسان هیئت‌های ورزشی استان یزد با حضور علی‌اصغر حسینی، معاونت ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان یزد و عزت زحمتکش رئیس گروه توسعه ورزش بانوان تربیت بدنی برگزار شد.

علی‌اصغر حسینی در این نشست در مورد تعهد نایب رئیسان نسبت به رشته و مسئولیت آنها افزود: رشد و توسعه و پرورش نیروهای مستعد در گرو وجدان کاری و تعهد نایب رئیسان است.

وی، قهرمان‌پروری و حفظ قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی را از وظایف اصلی نایب رئیسان دانست.

در ادامه جلسه، عزت زحمتکش، مسئول ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان یزد نیز ضمن تقدیر از زحمات نایب رئیسان در زمینه بزرگداشت هفته زن و نقش زنان ورزشکار در اجتماع، بر هر چه باشکوه‌تر برگزار کردن این مناسبت‌ها تاکید کرد.

زحمتکش از برگزاری جشنواره زنان کارمند دولت در پنج رشته شنا، آمادگی جسمانی، تیراندازی، تنیس روی میز و طناب‌کشی همچنین برگزاری جشنواره ایروبیک باشگاه‌های استان، همایش رزمی‌کاران، دوچرخه‌سواری خردسالان، اسکیت نوجوانان، همایش کوه‌پیمایی و پیاده‌روی در روزهای آینده خبر داد.

در پایان این مراسم نایب رئیسان مشکلات خود اعم از بودجه و اعتبار، سانس‌های مرده و وضعیت آموزشی مربیان و داوران را با معاونت ورزش اداره کل تربیت بدنی استان یزد در میان گذاشتند.