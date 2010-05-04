نبود زیرساختهای لازم موجب مهاجرت تحصیلکردگان به خارج قم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ابراهیم فقیه‌زاده بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان و نخبگان بومی، پس از خاتمه تحصیل مجبور به مهاجرت به خارج از استان می‌شوند یا در داخل استان به کارهای غیرمرتبط به نوع تحصیل مشغول می‌شوند و این در حالی است که دانشگاه‌های موجود در استان نیز با تربیت دانشجویان نخبه، زمینه اشتغال در سایر استانها را عهده‌‌دار هستند.



وی اضافه کرد: برای اشتغال و حضور نخبگان و فارغ التحصیلان قمی ایجاد مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها و بودجه تحقیقاتی و ایجاد سازوکارهای مناسب، مهمترین چالش‌های پیش رو در تنظیم سند توسعه اشتغال است.



رئیس جهاد دانشگاهی قم با تأکید بر اینکه هر سند یا هر تصمیمی در ارتباط با اشتغال باید باتوجه به سند چشم انداز افق 1404 و نیز سند توسعه استان صورت گیرد، افزود: متأسفانه این نکته در برخی از نگاه‌های کلان و سندهای توسعه‌ای مورد غفلت قرار می‌گیرد.



همایش رویکردها و چالشهای سند توسعه اشتغال در قم برگزار می‌شود



وی در ادامه از برگزاری همایش رویکردها و چالش‌های سند توسعه اشتغال در استان قم در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در این همایش سعی می‌شود از تجربیات مسئولین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در بخش‌های مختلف استفاده کرده و چالش‌های موثر در توسعه اشتغال استان را مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



فقیه‌زاده نکته کلیدی در تدوین سند توسعه اشتغال را استفاده از تجربیات مسئولین و توجه به مختصات جغرافیایی، فرهنگی و بومی استان دانست و افزود: سند توسعه اشتغال موضوع مهمی است که در این همایش تلاش می‌شود در فاز اول از نظرات کارشناسان و مدیران استان در بخش‌های مختلف چون صنعت، کشاورزی، خدمات و ... استفاده شود و در فاز دوم با تشکیل کارگروه‌های علمی، رویکردهای سند اشتغال استان معرفی شود.



حضور مراجع تقلید و مراکز علمی پتانسیل خوبی برای قم است



وی در ادامه تصریح کرد: استان قم دارای پتانسیل‌های بسیار خوبی است، حضور حضرات آیات عظام، علما و فضلای معزز حوزه علمیه قم و با وجود بیش از 700 مرکز تحقیقاتی و علمی درحوزه علوم انسانی به تنهایی می‌تواند علاوه بر تأثیرات ریشه‌ای عمیق و ایجاد نگاه‌های ارزشی، زمینه اشتغال بسیار زیادی را در حوزه فناوری اطلاعات و گسترش نهضت نرم افزاری را فراهم آورد.



رئیس جهاد دانشگاهی قم خاطرنشان کرد: در این همایش یک روزه علاوه بر اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، آقایان حجت الاسلام بنایی نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دکتر سپهری، رئیس سازمان کار و تأمین اجتماعی و دکتر احمدی رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی و به ایراد سخنرانی و ابراز نظرات خود خواهند پرداخت.



فقیه‌زاده تصریح کرد: همه کسانی که به قم علاقمندند حتی کسانی که در خارج از قم هستند می‌توانند نظراتشان را در این خصوص از طریق ایمیل جهاد دانشگاهی واحد استان قم به نشانی info@jd-qom.ac.ir و نیز آدرس اینترنتی www.jd-qom.ac.ir ارسال نمایند تا از مجموعه نظرات آنها در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها استفاده شود.



حضور اتباع خارجی در مرکز ناباروری قم



فقیه‌زاده در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور اتباع خارجی در استان قم و مراجعه به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم اظهار داشت: ارائه خدمات درمانی به اتباع خارجی علاوه بر ایجاد اشتغال در صنعت توریسم و گردش چرخ‌های اقتصادی در صدور معارف اسلامی و ایجاد رابطه معنوی با سایر کشورها بسیار موثر و برای توسعه قم ضرورت است.



وی در پایان گفت: طی یک سال گذشته 116 زوج خارجی از کشورهایی چون سنگاپور، عربستان، لبنان، سوئد، ترکیه، آذربایجان، عراق و افغانستان برای درمان به قم آمدند و تحت درمان قرار گرفتند.



فقیه زاده به اهمیت موضوع توریست درمانی در قم اشاره کرد و گفت: مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم به پیشرفته ترین تجهیزات و به روزترین متدها مجهز است که با هزینه کمتر و تکنولوژی بالا نسبت به مراکز مشابه خارج از کشور اقدام به درمان مراجعه کنندگان می کند.



وی بیان کرد: در سفر هیئت بازرگانی عراق به ایران مذاکراتی انجام شد تا با راه اندازی یک دفتر در بغداد تسهیلات لازم برای اعزام بیماران عراقی به قم فراهم شود که در این خصوص رایزنی های خوبی انجام شده است.