2500 مداح و ذاکر در استان تهران ساماندهی شدند

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور بررسی مشکلات کانون مداحان در سطح استان تهران اقدامات مطلوبی از جمله ساماندهی دو هزار و 500 مداح و ذاکر انجام شد.

وی افزود: طبق بررسیها باید پنج هزار مداح و ذاکر اهل بیت نیز در این استان شناسایی و ساماندهی شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از شناسایی و ساماندهی مداحان، آموزشهای عمومی و تخصصی توسط سازمان تبلیغات اسلامی برای آنان برگزار می شود.

نیک نژاد بیان داشت: باید با اختصاص اعتبارات، 20 هزار طلبه و مبلغ و 10 هزار مداح و ذاکر اهل بیت در سطح استان تهران در شبکه تبلیغ و مداحی فعالیت کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: با توجه به تحصیل بیش از 500 هزار دانشجو در سطح شهرستانهای تهران، این استان بستر مناسبی برای اجرای برنامه ها و اقدامات فرهنگی است که باید با حمایت و اختصاص اعتبار و برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن برنامه هایی اجرا شود.