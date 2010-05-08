باز هم تعویق در جشن سازه های آبی شوشتر؛ تیرماه موعد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی در حالی تیرماه را به عنوان زمان جدید برگزاری این جشن انتخاب کرده است که سازه های آبی بازمانده از زمان ساسانیان درست یکسال پیش در تیرماه 88 در سویل اسپانیا به ثبت جهانی رسید.

این جشن از همان ابتدای اعلام برگزاری حرف و حدیث و وعده و وعیدهای فراوانی را با خود همراه داشت، حضور دکتر احمدی نژاد، اعطای یک میلیارد ریال به طرح ساماندهی شهر شوشتر، حضور میهمانان خارجی و چندین و چند مورد دیگر بخشی از این وعده ها بوده اند. وعده هایی که تا مشخص نشدن زمان دقیق و ثابت اجرای جشن تحقق پیدا نخواهند کرد.

مسئولان شهر شوشتر مدتها است که برای برگزاری این جشن اعلام آمادگی کرده اند، اما هر بار برگزاری آن به دلایلی به تعویق افتاد، اول بار قرار بود جشن جهانی شدن سازه های آبی شوشتر قبل از ماه محرم گذشته و با حضور رئیس جمهور برگزار شود که این برنامه به تعویق افتاد و به نیمه اول اسفند موکول شد اما باز هم تاریخ برگزاری آن به تعویق افتاد.

مجموعه آسیابهای شوشتر در استان خوزستان شامل دهها آسیاب است که بزرگترین مجموعه صنعتی تا پیش از انقلاب صنعتی به شمار می رود. استفاده از آب در ساخت محیطی برای زندگی براساس شرایط اقلیمی، با ایجاد شبکه های زیرزمینی در زیر شهر کهن شوشتر موجب بروز یکی از هوشمندانه ترین اشکال معماری شهری آبی شده است.

سازه های آبی تاریخی شوشتر در استان خوزستان که از هزاره اول پیش از میلاد تا دوره معاصر مورد بهره برداری بوده اند، دانش و تجربه ایرانیان در مهندسی آب را به نمایش می گذارند و نماینده نبوغ و بلوغ علم بشری هستند.



این سازه ها با قدمت بیش از هزارو چهارصد سال در دوره ساسانی ساخته شده که تا کنون این سازه ها پایدار مانده و از علم مهندسی آب وسیع و پیچیده ای برخوردارند و هر ساله گردشگران بسیاری از سراسر جهان برای بازدید از این مجموعه به شوشتر سفر می کنند.

این جشن پرحاشیه آنقدر برگزار نشد که حتی برخی گمانه ها از برگزاری آن در تهران خبر می داد که در این صورت نیز مدیریت استان خوزستان و شهرستان شوشتر را به شدت زیر سئوال می برد، حضور بلند پایه ترین مقام اجرایی کشور و میهمانان خارجی، از جمله مسائلی است که حساسیت در مورد چگونگی و زمان اجرای آن را بیشتر می کند.

گفته می شود محتوای برنامه جشن توسط نهاد ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین می شود هر چند که قرار است توصیه هایی در زمینه شرایط اقلیمی، فرهنگ و گویش شوشتر نیز برای لحاظ شدن در برنامه ارائه شود. اما تاکنون که همه این موارد فقط و فقط در حد خبر بوده و شکل واقعیت به خود نگرفته است.

همانطور که این جشن در آذرماه سال 88 هم برگزار نشد، تا تیرماه 89 هم چندان وقتی نمانده است، این بار هم باید به انتظار فرا رسیدن این ماه داغ تابستانی ماند تا ببینیم آیا در نهایت موعد برگزاری جشن جهانی شدن این سازه ها فراخواهد رسید یا نه.

علاوه بر سازه های آبی شوشتر تاکنون 9 اثر دیگر از ایران شامل زیگورات چغازنبیل ، تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان، تخت سلیمان، پاسارگاد، ارگ بم، گنبد سلطانیه، بیستون کرمانشاه و مجموعه کلیساها در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است.