زمینه متخلق شدن طلاب با اخلاق اسلامی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدتقی قندی در دوره آموزشی مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور با محوریت اخلاق مدیریتی و مدیریت اخلاقی که عصر سه‌شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه طلاب با هدف متخلق شدن به اخلاق اسلامی وارد حوزه‌های علمیه شده‌اند، اظهار داشت: باید زمینه‌های انجام این کار فراهم شود.



وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه بر فرهنگ شهرهای مختلف تاثیر بسیاری دارند، تصریح کرد: مجموعه‌های مختلف انتظار یاری رساندن به فضای فرهنگی از سوی حوزه‌های علمیه دارند.



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در دانشگاه‌ها نیز رشته‌ای مانند رشته الهیات تدریس می‌شود، اضافه کرد: انتظار از حوزه‌های علمیه و طلاب به مراتب بیشتر از دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته الهیات است.



وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا سطح توانایی‌های طلاب را افزایش دهیم، اضافه کرد: در دوره سه روزه آموزش مدیران مدارس، فرصت کافی برای فراگیری تمامی مفاهیم وجود ندارد، بنابراین باید دوره‌های تکمیلی برای مدیران مدارس برگزار شود.



حجت‌الاسلام قندی با بیان اینکه پیش از این نیز دوره‌ای اخلاقی ویژه معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران برگزار شده بود، ادامه داد: دوره حاضر به دلیل اینکه برای مدیران مدارس برگزار می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.



وی با اشاره به محور دوره آموزشی مدیران حوزه‌های علمیه خواهران افزود: محور این دوره اخلاق مدیریتی و مدیریت اخلاق تعیین شده است تا هم مفاهیم مورد نیاز برای مدیریت اخلاقمند و هم مدیریت فعالیتهای اخلاقی در حوزه‌های علمیه خواهران بیان شود.



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه وظیفه مدیران مدارس علمیه خواهران در مدارس تنها فراهم کردن زمینه‌های علمی برای طلاب نیست، اظهار داشت: مدیران مدارس علمیه خواهران باید شناخت کافی نسبت به جامعه داشته باشند تا طلابی تربیت کنند که در جامعه به ایفای نقش بپردازند.