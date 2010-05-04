دیدار معاون وزیر خارجه با رئیس دولت موقت قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سفر طی دو ملاقات جداگانه با اتومبایوا رئیس دولت موقت و قزاقبایف وزیرامورخارجه قرقیزستان دیدار کرد.

وی در دیدار با رئیس دولت موقت ضمن ابراز خوشوقتی از بازگشت نظم و آرامش به قرقیزستان و ابراز تاسف و همدردی به خاطر کشته شدن دهها نفر در جریان حوادث اخیر این کشور به ظرفیتهای فراوان موجود دو کشور اشاره کرد و بر آمادگی کشورمان برای توسعه و تقویت همکاری فیمابین در همه زمینه ها تاکید ورزیدند.

شیبانی در این دیدار با اشاره به حضور و اقدامات تحریک آمیز نیروهای بیگانه در منطقه حساس آسیای مرکزی، شکل گیری و گسترش همکاریهای منطقه ای و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در کشور منطقه را مناسب ترین راه تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی توصیف کرد.

رئیس دولت موقت قرقیزستان ضمن تشکر از کمکهای انسان دوستانه به موقع کشورمان، گزارش جامعی از تحولت اخیر کشورش و برنامه آتی دولت موقت برای برگزاری رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ارائه کرد.

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان این دیدار ضمن ابراز امیدواری جهت بازگشت آرامش کامل به این کشور از خانم آتومبایوا جهت دیداری از ایران در یک فرصت مناسب دعوت به عمل آوردند.

شیبانی همچنین در این دیدار با وزیر امورخارجه قرقیزستان ضمن ابلاغ پیامهای گرم وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حساسیت زمانی شرایط کنونی در قرقیزستان ابراز امیدواری کرد که این تحولات در جهت منافع ملت قرقیزستان باشد.

وی با اشاره به حضور معاون بین الملل هلال احمر کشورمان در این هیئت، اقدامات به عمل آمده از سوی کشورمان در همسوئی با دولت و ملت قرقیزستان را تشریح کرد.

وزیرخارجه قرقیزستان در پاسخ ضمن اعلام اینکه دوستان واقعی در زمان مشکلات مشخص می گردند از اقدامات به عمل آمده توسط دولت و ملت ایران قدردانی کرد.

وی در ادامه، تمایل کشورش را برای برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک در تهران اعلام کرد.