به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی عصر سه شنبه در دیدار با مدیران جهاد دانشگاهی واحد قزوین اظهار داشت: شناسایی و رفع نیازهای جوانان بخش زیادی از مشکلات دستگاه قضایی را حل میکند.
وی افزود: اجرای برنامههای فرهنگی، شناسایی و رفع نیازهای جوانان در این حوزه و پیگیری اجرای آن بخش زیادی از مشکلات دستگاه قضایی را حل میکند.
دادستان قزوین با اشاره به گسترش اعتیاد در جامعه تصریح کرد: امروز مهمترین مشکل جامعه اعتیاد است که با کاهش سن اعتیاد و افزایش معتادان این مشکلات بیش از حد شده است.
صادقی نیارکی افزود: بازار عرضه و تقاضای مواد مخدر متاسفانه افزایش زیادی پیدا کرده ولی متأسفانه دستگاههای فرهنگی و رسانهها اقدام مهمی در این زمینه انجام نمیدهند.
وی گفت: در استان قزوین با یک میلیون و300 هزار نفر جمعیت متاسفانه یک مرکز بستری برای معتادان وجود ندارد و برخی دستگاهها در انجام وظیفه مسامحه و سهلانگاری می کنند.
وی گفت: در استان قزوین با یک میلیون و300 هزار نفر جمعیت متاسفانه یک مرکز بستری برای معتادان وجود ندارد و برخی دستگاهها در انجام وظیفه مسامحه و سهلانگاری می کنند.
دادستان قزوین کار فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر در شرایط کنونی را واجب تر از ساخت مسجد دانست و اضافه کرد: از همه کسانی که در امور فرهنگی دغدغه و امکاناتی دارند درخواست می شود در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
صادقی نیارکی از رسانههای گروهی خواست خبرهای مربوط به مواد مخدر را دقیق و درست منعکس کنند تا مردم با پیامدهای این مواد خانمانسوز بیشتر آشنا شوند.
صادقی نیارکی از رسانههای گروهی خواست خبرهای مربوط به مواد مخدر را دقیق و درست منعکس کنند تا مردم با پیامدهای این مواد خانمانسوز بیشتر آشنا شوند.
در ادامه عبدالله شفیعی سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین نیز بر همکاری و هماهنگی نهادهای فرهنگی استان در مقابله با این پدیده شوم تأکید کرد.
شفیعی اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای فرهنگی شاهد کاهش مصرف مواد افیونی به ویژه در میان نسل جوان باشیم.
وی برای همکاری مشترک با دستگاه قضایی و سایر نهادهای استان اعلام آمادگی کرد.
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