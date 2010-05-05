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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۳۹

مستند تصویری و تشریحی/

مجسمه هایی که دیگر نیستند

مجسمه هایی که دیگر نیستند

با وجود انتشار اخبار فراوان پیرامون سرقت مجسمه های پایتخت در روزهای اخیر و اعلام پیگیری نهادهای انتظامی سارقان همچنان با خیالی آسوده به سراغ مجسمه ها می روند و آنها را سرقت می کنند.

پرتره استاد صنیع خاتم، اثر  حمید شانس/ محل و سال نصب: پارک ملت سال 1377 وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم

مجسمه نیم‌تنه، اثر مرحوم استاد مدد/ محل و سال نصب: پارک ایرانشهر سال 1385- وزن تقریبی: 70 کیلوگرم



پرتره استاد شریعتی، اثر آقای حمید شانس- محل و سال نصب: پارک شریعتی سال 1372- وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم  و نیم تنه استاد شهریار، اثر مرحوم استاد قهاری - محل و سال نصب: پارک دانشجو سال 1377- وزن تقریبی: 90 کیلوگرم

نیم‌تنه استاد معین، اثر آقای جعفر نجفی/ محل و سال نصب: خیابان استاد معین سال 1389- وزن تقریبی: 140 کیلوگرم

 

مجسمه زندگی، اثر خانم فاطمه امدادیان/ محل و سال نصب: پارک ایرانشهر سال 1385 وزن تقریبی: 70 کیلوگرم

پرتره باقرخان، اثر آقای شهریار ضرابی/ محل و سال نصب: پارک شهرآرا سال 1386 -  وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم


مجسمه مادر و فرزند، اثر شعله هژیر ابراهیمی/ محل و سال نصب: میدان صنعت  سال 1383- وزن تقریبی: 400 کیلوگرم


پرتره ستارخان، اثر آقای شهریار ضرابی/ محل وسال نصب: خیابان ستارخان- 1384 وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم

کد مطلب 1076972

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