مجسمه هایی که دیگر نیستند

پرتره استاد صنیع خاتم، اثر حمید شانس/ محل و سال نصب: پارک ملت سال 1377 وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم

مجسمه نیم‌تنه، اثر مرحوم استاد مدد/ محل و سال نصب: پارک ایرانشهر سال 1385- وزن تقریبی: 70 کیلوگرم





پرتره استاد شریعتی، اثر آقای حمید شانس- محل و سال نصب: پارک شریعتی سال 1372- وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم و نیم تنه استاد شهریار، اثر مرحوم استاد قهاری - محل و سال نصب: پارک دانشجو سال 1377- وزن تقریبی: 90 کیلوگرم

نیم‌تنه استاد معین، اثر آقای جعفر نجفی/ محل و سال نصب: خیابان استاد معین سال 1389- وزن تقریبی: 140 کیلوگرم

مجسمه زندگی، اثر خانم فاطمه امدادیان/ محل و سال نصب: پارک ایرانشهر سال 1385 وزن تقریبی: 70 کیلوگرم

پرتره باقرخان، اثر آقای شهریار ضرابی/ محل و سال نصب: پارک شهرآرا سال 1386 - وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم





مجسمه مادر و فرزند، اثر شعله هژیر ابراهیمی/ محل و سال نصب: میدان صنعت سال 1383- وزن تقریبی: 400 کیلوگرم





پرتره ستارخان، اثر آقای شهریار ضرابی/ محل وسال نصب: خیابان ستارخان- 1384 وزن تقریبی: 70 - 60 کیلوگرم