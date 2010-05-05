حمایت ایران و پاکستان از امنیت و ثبات در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "امیر منصور برقعی" معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران که برای دیدار با مقامهای پاکستان به اسلام آباد سفر کرده روز گذشته با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف بر هماهنگی مواضع برای حمایت از توسعه، ثبات و آرامش افغانستان در چهارچوب یک همکاری سه جانبه تاکید کردند.

این دو همچنین بار دیگر بر حمایت دو کشور از طرح آشتی و همگرایی ملی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تاکید کردند.

منافع متقابل با تاکید بر همکاری های اقتصادی بین دو کشور، رضایت از پیشرفت حاصل آمده در پروژه های انرژی بویژه در امضای توافقنامه خط لوله گازی بین دو کشور از دیگر موارد مورد بحث بین وزیر خارجه پاکستان با معاون وزیر حارجه ایران در امور اقتصادی بود.